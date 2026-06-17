Logo

Vens o Trampovim planovima za Iran: Ne želi...

Autor:

ATV
17.06.2026 16:12

Komentari:

0
Потпредсједник САД Џ. Д. Венс стиже на састанак са пакистанским премијером Шехбазом Шарифом у Исламабаду ради разговора о Ирану.
Foto: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin, Pool

Američki predsjednik Donald Tramp ne želi nastavak bombardovanja Irana, niti da gurne iranski narod u bijedu, već da osigura da Islamska Republika ne posjeduje nuklearno oružje, izjavio je potpredsjednik Sjedinjenih Država Džejms Dejvid Vens.

"Mislim da ima ljudi koji samo žele da se bombardovanje nastavi, bez obzira na to da li se time postiže bilo šta za Amerikance. To nije ono što predsjednik pokušava da uradi", rekao je Vens Si-Bi-Es njuzu.

On je dodao da SAD žele da tekst memoranduma o razumijevanju sa Iranom bude objavljen kasnije tokom dana, a najkasnije sutra.

Дмитриј Песков

Svijet

Peskov: Moskva nije dobila nikakav poziv Kijeva

Vens je rekao da se objavljivanje teksta odgađa na zahtjev katarskih i pakistanskih posrednika, zbog raznih diplomatskih protokola.

/SRNA/

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Džej Di Vens

Amerika

Iran

Iran Amerika pregovori

Komentari (0)

Više iz rubrike

Портпарол Кремља Дмитриј Песков присуствује састанку руског предсједника Владимира Путина и предсједнице Танзаније Самије Сулуху Хасан у Великом кремаљском дворцу Кремља у Москви, у сриједу, 3. јуна 2026. године.

Svijet

Peskov: Napad na autobus sa bjeloruskim fudbalerima je terorizam

1 h

0
Портпарол Кремља Дмитриј Песков посматра уочи церемоније потписивања у Великој сали народа у Пекингу током посјете руског предсједника Владимира Путина Кини, у сриједу, 20. маја 2026.

Svijet

Peskov: Moskva nije dobila nikakav poziv Kijeva

2 h

0
Уништен аутобус

Svijet

Pogođen autobus pun djece - FOTO

2 h

0
Детаљан поглед на минарет са украшеним дизајном под ведрим плавим небом, уоквирен лишћем дрвећа.

Svijet

Šokantno: Par uhvaćen kako vodi ljubav u džamiji

4 h

0

  • Najnovije

17

37

Srpska partner u projektu koji olakšava platni promet

17

31

Lijepa Milica ima prezime zbog kojeg svi zastanu

17

28

Amidžić: Članovi UO UIO da glasaju za ono što javno zagovaraju

17

22

Stiže ograničenje provizija za strane kartice: Šta se mijenja za potrošače i trgovce?

17

13

Zaharova zagmila: Svijet da reaguje!

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima