Vens o Trampovim planovima za Iran: Ne želi...

Američki predsjednik Donald Tramp ne želi nastavak bombardovanja Irana, niti da gurne iranski narod u bijedu, već da osigura da Islamska Republika ne posjeduje nuklearno oružje, izjavio je potpredsjednik Sjedinjenih Država Džejms Dejvid Vens.

"Mislim da ima ljudi koji samo žele da se bombardovanje nastavi, bez obzira na to da li se time postiže bilo šta za Amerikance. To nije ono što predsjednik pokušava da uradi", rekao je Vens Si-Bi-Es njuzu.

On je dodao da SAD žele da tekst memoranduma o razumijevanju sa Iranom bude objavljen kasnije tokom dana, a najkasnije sutra.

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Vens je rekao da se objavljivanje teksta odgađa na zahtjev katarskih i pakistanskih posrednika, zbog raznih diplomatskih protokola.

/SRNA/