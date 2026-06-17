Tramp otkrio kako je prošao razgovor sa Putinom i Zelenskim

Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Tramp izjavio je da je imao dobre razgovore sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim tokom samita Grupe sedam u Francuskoj.

Tramp je na konferenciji za novinare rekao da pokušava da zaustavi konflikt Rusije i Ukrajine.

On je dodao da još nije odlučio da li će SAD uvesti dodatne sankcije Rusiji i da to zavisi od cijene nafte.