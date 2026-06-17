Tramp otkrio kako je prošao razgovor sa Putinom i Zelenskim

Autor:ATV
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Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Tramp izjavio je da je imao dobre razgovore sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim tokom samita Grupe sedam u Francuskoj.
Tramp je na konferenciji za novinare rekao da pokušava da zaustavi konflikt Rusije i Ukrajine.
On je dodao da još nije odlučio da li će SAD uvesti dodatne sankcije Rusiji i da to zavisi od cijene nafte.
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