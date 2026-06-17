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Tramp otkrio kako je prošao razgovor sa Putinom i Zelenskim

Autor:

ATV
17.06.2026 16:45

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Предсједник САД Доналд Трамп састао се са предсједником Египта Абделом Фатахом ел Сисијем на маргинама самита Г7, у сриједу, 17. јуна 2026. године, у Евијан ле Бену, у Француској.
Foto: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson/Tanjug

Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Tramp izjavio je da je imao dobre razgovore sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim tokom samita Grupe sedam u Francuskoj.

Tramp je na konferenciji za novinare rekao da pokušava da zaustavi konflikt Rusije i Ukrajine.

On je dodao da još nije odlučio da li će SAD uvesti dodatne sankcije Rusiji i da to zavisi od cijene nafte.

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Donald Tramp

Vladimir Putin

Vladimir Zelenski

Rusija

Ukrajina

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