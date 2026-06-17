Putin naredio hitno preuzimanje mjera

Autor:ATV
Komentari:0
Predsjednik Rusije Vladimir Putin telefonom je naložio ministru zdravlja Mihailu Murašku da hitno preduzme sve neophodne mjere kako bi bila pružena pomoć povrijeđenima u napadu u Brjanskoj oblasti, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
"Vladimir Putin je pozvao ministra zdravlja Muraška i naložio mu da preduzme sve neophodne hitne mere radi pružanja pomoći povrijeđenima i ranjenima u terorističkom aktu koji je izveo kijevski režim u Brjanskoj oblasti, napavši dronom dječji autobus u kojem se nalazio fudbalski tim", rekao je Peskov.
Svijet
Tramp otkrio kako je prošao razgovor sa Putinom i Zelenskim
Ukrajinske snage su 17. juna bespilotnom letjelicom napale autobus dječjeg fudbalskog tima iz Bjelorusije u Brjanskoj oblasti.
U autobusu su se nalazila 44 putnika, od kojih je 28 bilo djece sportista. U napadu je poginula žena koja je pratila tim, dok je sedam osoba, među kojima i petoro djece, hospitalizovano.
Istražni komitet Rusije pokrenuo je krivični postupak zbog terorističkog akta.
/Sputnik/
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
19
54
19
52
19
45
19
41
19
37
Trenutno na programu