Predsjednik Rusije Vladimir Putin telefonom je naložio ministru zdravlja Mihailu Murašku da hitno preduzme sve neophodne mjere kako bi bila pružena pomoć povrijeđenima u napadu u Brjanskoj oblasti, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Vladimir Putin je pozvao ministra zdravlja Muraška i naložio mu da preduzme sve neophodne hitne mere radi pružanja pomoći povrijeđenima i ranjenima u terorističkom aktu koji je izveo kijevski režim u Brjanskoj oblasti, napavši dronom dječji autobus u kojem se nalazio fudbalski tim", rekao je Peskov.

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Ukrajinske snage su 17. juna bespilotnom letjelicom napale autobus dječjeg fudbalskog tima iz Bjelorusije u Brjanskoj oblasti.

U autobusu su se nalazila 44 putnika, od kojih je 28 bilo djece sportista. U napadu je poginula žena koja je pratila tim, dok je sedam osoba, među kojima i petoro djece, hospitalizovano.

Istražni komitet Rusije pokrenuo je krivični postupak zbog terorističkog akta.

/Sputnik/