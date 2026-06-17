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Putin naredio hitno preuzimanje mjera

Autor:

ATV
17.06.2026 18:07

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Руски предсједник Владимир Путин састао се са предсједничком комесарком за права дјетета Маријом Љвовом-Беловом у Кремљу у Москви, 1. јуна 2026. године.
Foto: Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP/Tanjug

Predsjednik Rusije Vladimir Putin telefonom je naložio ministru zdravlja Mihailu Murašku da hitno preduzme sve neophodne mjere kako bi bila pružena pomoć povrijeđenima u napadu u Brjanskoj oblasti, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Vladimir Putin je pozvao ministra zdravlja Muraška i naložio mu da preduzme sve neophodne hitne mere radi pružanja pomoći povrijeđenima i ranjenima u terorističkom aktu koji je izveo kijevski režim u Brjanskoj oblasti, napavši dronom dječji autobus u kojem se nalazio fudbalski tim", rekao je Peskov.

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Ukrajinske snage su 17. juna bespilotnom letjelicom napale autobus dječjeg fudbalskog tima iz Bjelorusije u Brjanskoj oblasti.

U autobusu su se nalazila 44 putnika, od kojih je 28 bilo djece sportista. U napadu je poginula žena koja je pratila tim, dok je sedam osoba, među kojima i petoro djece, hospitalizovano.

Istražni komitet Rusije pokrenuo je krivični postupak zbog terorističkog akta.

/Sputnik/

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Kremlj

Dmitrij Peskov

povrijeđeni

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