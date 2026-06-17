Ко је изазвао тучу у Дому младих?

Аутор:Бојан Носовић
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О једној тучи Требиње данима бруји. Десила се у Дому младих након премијере филма. Актера више, међу њима одборник НДП-а Зоран Пологош и породица Сарић. Пологош ми је ударио жену, тврди Александар Сарић.
Њих пет је кренуло на мене, сломили су ми руку прича Пологош. Пред камером АТВ-а приче се не поклапају.
"Под кривичном и материјалном одговорношћу потписујем полиграф, потписујем све живо да ме је Зоран Пологош ударио, мене и моју супругу. Ја стојим иза тога, имају видео надзор имају свједоци. Нека људи кажу нека се не стављају ни на моји ни на њихову страну", рекао је Александар Сарић.
"Ја никада у животу нисам ударио женско, не знам када сам ударио и мушко. Нисам се два пута у животу потукао, можда у школским данима. Сви ме знају као не конфликтну личност", истакао је одборник НДП-а у Требињу Зоран Пологош.
Актери туче су Коњичани. Сукоб датира од раније а кулминирао је због политике јер су Сарићи у странци Небојше Вукановића, кажу из НДП-а. И једна и друга страна позива институције да што прије ураде свој посао. Са оптужбама не престају.
"Повријеђен сам на два мјеста сломљена ми је рука, дошло је до прелома. Његов син ме је ударио. То је права истина, пет људи на човјека без ноге", додао је Пологош.
"Нећу дозволити да неко од мене прави кабадахију и од мог сина. То нећу дозволити", додао је Сарић.
Ова причи је дефинитивно и предизборно-политичка. У НДП-у бране одборника и најављују пријаву против Небојше Вукановића.
"Нокаутира жену и ви га нисте смијенили и нисте га ухапсили и одредили му притвор 24 сата", навео је лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић.
"Вјерујем да ће институције урадити али морам ставити тачку јер константно од тога човјека предсједника Листе за правду и ред протеклих година имамо нападе на на НДП и Зорана Пологоша", нагласио је предсједник НДПа Бојан Шапурић.
Полиција је урадила увиђај. Тужилаштву које се није оглашавало послали су извјештаје против Пологоша за КД тјелесне повреде и против једног малољетног лица за тешке тјелесне повреде.
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