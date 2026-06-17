Plaćeni ubica tri dana pratio Srbina po Barseloni: Pucao mu u potiljak

Srbin koji je prije osam dana likvidiran u centru Barselone, identifikovan je kao Kristijan A. (45) iz Beograda.

Kako prenose španski mediji najnovije detalje iz istrage, on je praćen tačno tri dana prije nego što je plaćeni ubica ispalio smrtonosni hitac u njega. Kako navode španski mediji, muškarac se u trenutku ubistva vraćao sa treninga.

Katalonska policija je utvrdila da je ubica tri dana aktivno pratio metu, i to na osnovu detaljnih analiza snimaka sa sigurnosnih kamera sa zgrada i lokala u Ulici Balmes, u kojoj se zločin dogodio, ali i onih koje se nalaze oko stana ubijenog Srbina - navode lokalni mediji i dodaju:

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Utvrđeno je da je žrtva tri dana zaredom u gotovo isto vrijeme dolazila u teretanu blizu mjesta ubistva, što je egzekutoru omogućilo da precizno mapira njegovo kretanje i izabere idealan trenutak za napad.

Kako dalje navode, ubica je kobnog jutra, 10. juna, više od sat vremena stajao u blizini teretane, glumeći prolaznika, i čekao da se Srbin pojavi sa treninga.

"Kamere pokazuju i da je ubica prethodnih dana bio u Ulici Balmes sa istom biciklističkom kacigom koju je nosio i na dan ubistva, a koju je tokom bjega bacio u kantu zajedno sa pištoljem i mobilnim telefonom. Inspektori su tokom uviđaja pronašli kacigu, pištolj i telefon i ti predmeti su poslati na vještačenje i DNK analizu. Stručnjaci pokušavaju da izvuku podatke iz telefona, kako bi vidjeli s kim je ubica bio u kontaktu", objašnjavaju izvori medija iz Barselone.

Ono što je šokiralo istražitelje je činjenica da ubica nije nosio masku i da se ubistvo dogodilo ispred stanice policije.

Kamere su snimile lice egzekutora. Kacigu je nosio na glavi samo dok je osmatrao žrtvu, a dok je pucao, skinuo je kacigu - navode. Istražitelji su uspjeli da skinu nekoliko "čistih" fotografija počinioca, na kojima se jasno vidi njegovo lice.

Vjeruje se da je ubica plaćenik i da je stranac, odnosno da je u Barselonu poslat sa Balkana. Njegova fotografija je hitno poslata Evropolu i Interpolu, kao i policijama drugih evropskih zemalja radi identifikacije - naglašavaju izvori.

Podsjetimo, ubica koji je bio obučen u bermude i bež majicu, sa torbom preko ramena, prišao je žrtvi s leđa i ispalio mu hitac u potiljak.

Kada je muškarac pao, nanišanio ga je direktno u glavu, ali nije opet pucao, najvjerovatnije jer je vidio da je žrtva već mrtva - podsjećaju izvori.

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Identifikacija ubijenog odvijala se otežano, pošto je on imao nekoliko falsifikovanih dokumenata sa lažnim imenima, a među pasošima koje je koristio nađen je i pasoš jedne latinoameričke države.

Zbog toga se u jednom momentu sumnjalo da je ubijeni brat irskog fudbalera, čiji nestanak je porodica prijavila 10. juna navodeći da je boravio u Barseloni. Brat fudbalera iz Irske je, inače, povezan sa kinahan kartelom koji sarađuje i sa kavačkim klanom. Međutim, kada su španski istražitelji poslali otiske prstiju ubijenog u Evropolovu bazu, utvrđeno je da se radi o državljaninu Srbije za kojim je Belgija raspisala potjernicu - podsjećaju izvori.

Ko je likvidiran?

Ubijeni Srbin Kristijan A. nalazio se na potjernici Belgije zbog sumnje da je učestvovao u švercu velikih količina kokaina iz Južne Amerike u Evropu. Kako su naveli belgijski mediji, ubijeni je bio visokopozicionirani pripadnik balkanskog kartela.

Bio je zadužen za "izvlačenje" droge iz luke Antverpen. Imao je važnu ulogu u balkanskom kartelu i bio im je jedan od ključnih igrača - pišu belgijski mediji.

Kako navode, u Barseloni se skrivao od potjernice i bio je izuzetno oprezan.

Ubijeni Srbin je živio u iznajmljenom luksuznom penthausu koji je za njega iznajmila druga osoba. Kroz Barselonu se žrtva kretala isključivo pješice ili taksijem - navode mediji.

(Kurir)