'ParlATVment': O aktuelnim geopolitičkim pitanjima

Izvor:
ATV
'ParlATVment' ovog četvrtka, pred kraj sezone, o aktuelnim geopolitičkim pitanjima.
Može li memorandum označiti kraj sezone rata Amerike i Irana?
Prebacuje li se fokus na rusko-ukrajinski sukob?
Hoće li Putin poslušati Trampa?
Gdje je zalutala Evropa?
Kako Srpska balansira između Amerike, Rusije Kine i Evrope?
Emisiju uređuje Predrag Ćurković.
‘ParlATVment' četvrtak u 20 časova i 10 minuta.
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