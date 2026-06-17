'ParlATVment': O aktuelnim geopolitičkim pitanjima

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'ParlATVment' ovog četvrtka, pred kraj sezone, o aktuelnim geopolitičkim pitanjima.

Može li memorandum označiti kraj sezone rata Amerike i Irana? Prebacuje li se fokus na rusko-ukrajinski sukob? Hoće li Putin poslušati Trampa? Gdje je zalutala Evropa? Kako Srpska balansira između Amerike, Rusije Kine i Evrope? Emisiju uređuje Predrag Ćurković. ‘ParlATVment' četvrtak u 20 časova i 10 minuta.

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