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'ParlATVment': O aktuelnim geopolitičkim pitanjima

Izvor:

ATV

17.06.2026 17:52
pr id parla
Foto: atv

'ParlATVment' ovog četvrtka, pred kraj sezone, o aktuelnim geopolitičkim pitanjima.

Može li memorandum označiti kraj sezone rata Amerike i Irana?

Prebacuje li se fokus na rusko-ukrajinski sukob?

Hoće li Putin poslušati Trampa?

Gdje je zalutala Evropa?

Kako Srpska balansira između Amerike, Rusije Kine i Evrope?

Emisiju uređuje Predrag Ćurković.

‘ParlATVment' četvrtak u 20 časova i 10 minuta.

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Predrag Ćurković

ATV

Parlatvment

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