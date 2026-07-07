Od sutra podnošenje zahtjeva za povrat PDV-a na prvu nekretninu

Stiže zeleno svjetlo za podnošenje zahtjeva za povrat PDV-a za one koji kupuju prvu nekretninu. Odnosi se na one koji su kupili nekretninu u zgradi ne starijoj od 10 godina.

Svi oni koji su stan uknjižili nakon usvajanja Zakona o dopuni Zakona o PDV-u, 12. aprila lani, imaju rok do kraja ove godine za podnošenje zahtjeva. Oni koji uknjiže nakon 8. jula ove godine, odnosno stupanja Pravilnika na snagu, imaju rok do 30. juna naredne godine.

„Nema potrebe da se žuri, prevashodno je potrebno da se prikupe svi neophodni dokumenti i da oni budu onakvi kakve uprava zahtijeva. Što se tiče prava na povrat ono se odnosi na novoizgrađene stanove i na novoizgrađene kuće koje je kupac kupio direktno od lica koje je napravilo taj stan odnosno kuću i koje je poreski obveznik koje je na taj promet platio PDV“, rekla je šef Odsjeka UIO BiH za povrat, knjigovodstveno praćenje i analizu Milica Vidović.

Pravo na povrat PDV-a ima lice koje na sebi nema imovinu i koje je nije imalo u posljednjih 7 godina. Potrebno je dosta dokumenata različitih institucija, ali će Uprava probati da preuzme ono što može da uradi umjesto građana. Iz Uprave priznaju i da se očekuju poteškoće u primjeni ovog rješenja. A u prva dva mjeseca očekuje se veliki broj podnesenih zahtjeva.

„Ni mi ni građani nismo sigurni kakvi se sve izazovi u implementaciji ovoga mogu pojaviti . Situacija bračni drug, ko ima, ko nema itd. Sve je to otvoreno. Naravno morate i vi biti svjesni i mi smo svjesni da postoje uvijek pojedinci koji pokušavaju da zloupotrijebe ovu samu proceduru“, rekao je direktor UIO BiH, Zoran Tegeltija.

Zakonski rok za povrat PDV-a je maksimalno šest mjeseci od podnošenja zahtjeva. Nije propisan tačan iznos koji neko može dobiti za povrat, jer se cijene stanova neprekidno mijenjaju, pa će se uzimati prosječna cijena stana sa PDV-om na datum zaključenja ugovora.

„Taj maksimalan iznos povrata PDV-a prvenstveno će zavisiti od datuma ugovora o prodaji nekretnine , a nakon toga će se gledati koja je prosječna cijena stana bila koja je objavljena upravo u ovom biltenu . To je max iznos koji će može odobriti. Neće svako dobiti taj iznos. Ako je neko kupio stan po manjoj cijeni od ove , on će naravno dobiti povrat PDV-a u iznosu koji je on i platio“, rekla je Vidović.

Stan za koji se kupcu odobri povrat PDV-a ne smije se prodati pet godina. U protivnom građanin je dužan da Upravi vrati dobijeni novac te da plati zatezne kamate. Brojna su pitanja građana već upućena Upravi. Među njima i onih ljudi koji su sami gradili kuću i koji misle da imaju pravo na povrat jer su i oni nekome platili PDV. Ali zakon ne odobrava takvo pravo.