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Bećirović smeta odluka Narodne skupštine Srpske: Najavio pokretanje spora pred Ustavnim sudom BiH

Autor:

ATV redakcija
07.07.2026 18:05

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, бошњачки члан Предсједништва БиХ Денис Бећировић и хрватски члан Предсједништва Жељко Комшић
Foto: Srna

Narodna skupština Republike Srpske danas je na posebnoj sjednici dvotrećinskom većinom potvrdila izjavu srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović po kojoj je odluka Predsjedništva BiH o imenovanju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika usvojena bez konsenzusa na sjednici te zajedničke institucije, veoma štetna po republičke vitalne interese.

Tim povodom javio se i bošnjački član Predsjedništva Denis Bećirović iz čijeg kabineta je saopšteno da "NS RS nema ustavnu nadležnost da odlučuje o ovom pitanju i najavio da će slučaj završiti na Ustavnom sudu BiH".

Жељка Цвијановић

BiH

"Domet Deklaracije Narodne skupštine zavisiće od zrelosti i zajedništva"

"U ovom konkretnom slučaju Narodna skupština RS nema ustavnu nadležnost da vodi proceduru proglašenja odluke destruktivnom po vitalni interes entiteta u smislu člana V/2.d) Ustava BiH. U konkretnom slučaju nije riječ o pitanju vanjske politike niti o bilo kojem drugom pitanju za koje Ustav BiH i Poslovnik o radu Predsjedništva BiH predviđaju takvu mogućnost odlučivanja Narodne skupštine RS", poručio je Denis Bećirović.

Народна скупштина Републике Српске

BiH

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Denis Bećirović

Veto

Narodna skupština Republike Srpske

Željka Cvijanović

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