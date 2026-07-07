Bećirović smeta odluka Narodne skupštine Srpske: Najavio pokretanje spora pred Ustavnim sudom BiH

Narodna skupština Republike Srpske danas je na posebnoj sjednici dvotrećinskom većinom potvrdila izjavu srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović po kojoj je odluka Predsjedništva BiH o imenovanju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika usvojena bez konsenzusa na sjednici te zajedničke institucije, veoma štetna po republičke vitalne interese.

Tim povodom javio se i bošnjački član Predsjedništva Denis Bećirović iz čijeg kabineta je saopšteno da "NS RS nema ustavnu nadležnost da odlučuje o ovom pitanju i najavio da će slučaj završiti na Ustavnom sudu BiH".

BiH "Domet Deklaracije Narodne skupštine zavisiće od zrelosti i zajedništva"

"U ovom konkretnom slučaju Narodna skupština RS nema ustavnu nadležnost da vodi proceduru proglašenja odluke destruktivnom po vitalni interes entiteta u smislu člana V/2.d) Ustava BiH. U konkretnom slučaju nije riječ o pitanju vanjske politike niti o bilo kojem drugom pitanju za koje Ustav BiH i Poslovnik o radu Predsjedništva BiH predviđaju takvu mogućnost odlučivanja Narodne skupštine RS", poručio je Denis Bećirović.