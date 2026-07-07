Cvijanović: Hvala poslanicima

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović zahvalila se poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srpske što su podržali njen veto za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa.

"Bio je ovo logičan slijed da nakon više upozorenja koje sam imala, takođe i nekoliko prethodnih sjednica, sam ukazivala da komisija radi na pogrešan način. Komisija je radila ispravno pet godina nakon toga nakon 2001. nije imao nikakvu ulogu ali je došlo do promjena jer je komisija širila nadležnosti", rekla je Cvijanovićeva i dodala:

"Mi nikad nismo dobili dopis od UNESKO-a kad smo se pridržavali Aneksa 8 Dejtonskog sporazuma. Dokumentacija koja je predstavljena Predsjedništvu bila je puna manjkavosti. Stvari su se skrivali od ostalih. Puno je ovdje manipualcija ovo je odličan način da počnemo da popravljamo što je duboko urušeno i što je prešlo iz normalnog rada u manipulaciju".

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Istakla je i da su poslanici opozicije u Republici Srpskoj shvatili da je nemoguće tolerisati preglasvanje srpskog člana.

"Na silne manjkavosti upozorio je i sekreterijat Predsjedništva i upozorio je na proceduralna kršenja glasanja članova Komisije. Pokušali su da nagovore Komšića da njih dvojica mene obavežu da dostavim ime petog člana. Dotle idu stvari, ne samo da uzurpira vaša prava nego da se napravi front u Predsjedništvu i uskrati vaša prava. Moja je obaveza da stitim Republiku Srpsku i niko me neće obavezivati šta ću ja raditi u Šredsjedništvu", poručuje Cvijanovićeva.

Narodna skušptina je, kaže ona, pokazala krajnji nivo zrelosti danas.

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"Čak je sam UNESKO 2012. godine rekao i procijenio da je iscrpljen mandat te Komisije. Još ćemo neke stvari staviti na čistac što se tiče UNESKO-a. To su nam sljedece aktivnosti. Nećemo da ćutimo, zato postoji Narodna skupština koja može da bude sastavni dio donošenja odluka. Moraćemo stvari vratiti u normalne tokove, a ovo je početak koji mi je okogućio da radim na ovaj način sve sa namjerom da se stvari poprave", zaključila je ona.