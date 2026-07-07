Stali na stranu Bećirovića i Komšića: Vukanović i Crnadak nisu glasali za veto Cvijanovićeve

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je veto srpskog člana Predsjedništva Željke Cvijanović, a među 59 poslanika koji su ga podržali nije bilo Igora Crnatka i Nebojše Vukanovića.

Na taj način Vukanović i Crnadak svrstali su se na stranu Željka Komšića i Denisa Bećirovića koji su srpskog člana preglasali na sjednici Predsjedništva.

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Vukanović, inače kandidat za srpskog člana Predsjedništva, tako je zapravo dao podršku preglasavanju srpskog člana Predsjedništva. Međutim, većina poslanika jasno je dala do znanja da je takva praksa u Predsjedništvu neprihvatljiva.

Kako je još tokom rasprave rekao predsjednik Narodne skupštine, veto srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović na odluku Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH je crvena linija, a onaj ko ga ne podrži ispisao se iz reda Srba.

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"Ko ne glasa, on možda hoći neki popis esktremnih Bošnjaka da dobije na svoju stranu. Ne glasati za veto srpskog člana Predsjedništva znači se ispisati iz srpskog korijena. ko je srpski član Predsjedništva, Željka, Jelena, Nataša, to nije bitno. Srpski član Predsjedništva predstavlja Republiku Srpsku. Dakle, to je crvena linija čojstva, ljudskosti, pripadništva Republici Srpskoj, svome narodu, a na kraju krajeva i onog osnovnog ljudstva, najosnovnijeg koje postoji. I, ako ni tog minimalnog nema, onda treba reći da ljudi koji to ne razumiju su licemjeri, podmukli, robovi, lutke na upravljaču raznih organizacija ili FBiH", istakao je Stevandić.