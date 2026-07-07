Ko je bio Andrija Bajić: Sa rođenim bratom napravio karijeru, snimili najveće hitove

Pjevač Andrija Bajić, muž Male Cane, umro je danas u 89. godini. Braća Bajić su autori pjesama koje danas važe za narodne, poput "Nad izvorom vrba se nadnela" i "Kolubarskog veza".

Andrija je sa svojim bratom Tomislavom rođen i odrastao u selu Jabučje kod Lajkovca, u siromašnoj nadničarskoj porodici Lazara Bajića i Mileve Jevtić, gdje je odrastalo sedmoro djece.

Scena Umro Andrija Bajić: Supruga potvrdila tužnu vijest

Ljubav prema narodnoj muzici braća su razvila još u ranom djetinjstvu svirajući frulu. Tokom karijere duge pet decenija, nametnuli su se kao kompletni umjetnici – kompozitori, tekstopisci, instrumentalisti i vokalni solisti koji su stvarali u duhu izvornog srpskog melosa.

Malo je poznato da su upravo oni stvorili pjesme koje se danas u narodu smatraju izvornim i tradicionalnim, poput numere "Nad izvorom vrba se nadnela", koja je proslavila Silvanu Armenulić, i čuvenog "Kolubarskog veza", našeg najpoznatijeg kola.

Tokom 50 godina rada izdali su čak 43 singl ploče i 28 long plej albuma. Bili su i prvi dobitnici prestižne Jugotonove nagrade "Zlatna ptica" za preko milion prodatih ploča samo jednog singla.

Takođe, snimili su 120 trajnih snimaka za arhivu Radio-Beograda, dok je Tomislav SANU-u ustupio preko 2.000 narodnih riječi i izraza koje je godinama sakupljao.

Na meti režima i UDBA-e

Pored muzičkog genija, braća Bajić ostaće upamćena i po svojoj hrabrosti. Bili su prvi ambasadori koji su srpsku izvornu muziku odnijeli našoj rasejanom narodu u dijaspori, koja je u vrijeme komunizma bila odbačena i izolovana od domovine. Zbog ovog čina, braća su pretrpjela surov progon od strane jugoslovenskog komunističkog režima. Nakon povratka sa turneje po Americi, UDBA je izdala zvaničnu pismenu zabranu njihovih nastupa i javnog emitovanja pjesama u svim domovima kulture, radio i TV stanicama širom Jugoslavije. Iako su bili privođeni, oduzimani su im pasoši, a njihova muzika je bila cenzurisana duže od 20 godina, ostali su upisani kao „najnarodniji“ duet u istoriji domaće muzike i najvjerniji čuvari srpske tradicije, prenosi Blic.