Sakić: Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je pitanje spoljne politike, Ustavni sud nema veze s tim

Ustavni sud BiH nema nikakve veze sa odlukom o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika jer je to pitanje definicije spoljne politike, naveo je pravnik Damir Sakić na društvenoj mreži Iks.

On je napomenuo da kao prvo, to je pitanje definicije "spoljne politike".

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Kao drugo je naveo da Ustavni sud BIH je u Odluci U-15/08 zauzeo stav da neće davati definiciju vanjske politike i naglasio da to pitanje treba da se uredi zakonom (nikad Dino (i oni prije) neće predložiti Zakon o vanjskim poslovima koji ima šanse da prođe, iz istih razloga iz kojih ne smije da usvoji Pravilnik).

Treće, nije Ustavni sud BIH organizacija za ispunjavanje želja ili mašina za pranje štetnih političkih posljedica (na koje je Bećirović bio upozoren).

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- Četvrto, veto se nije mogao pozvati u fazi usvajanja Odluke, jer ista nije sadržavala međunarodni element. Tek u postupku imenovanja kad je uveden međunarodni element, stvorile su se pravne pretpostavke za pozivanje veta - zaključio je Sakić.