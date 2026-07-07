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Бећировић смета одлука Народне скупштине Српске: Најавио покретање спора пред Уставним судом БиХ

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 18:05

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, бошњачки члан Предсједништва БиХ Денис Бећировић и хрватски члан Предсједништва Жељко Комшић
Фото: Срна

Народна скупштина Републике Српске данас је на посебној сједници двотрећинском већином потврдила изјаву српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић по којој је одлука Предсједништва БиХ о именовању Комисије за очување националних споменика усвојена без консензуса на сједници те заједничке институције, веома штетна по републичке виталне интересе.

Тим поводом јавио се и бошњачки члан Предсједништва Денис Бећировић из чијег кабинета је саопштено да "НС РС нема уставну надлежност да одлучује о овом питању и најавио да ће случај завршити на Уставном суду БиХ".

Жељка Цвијановић

БиХ

"Домет Декларације Народне скупштине зависиће од зрелости и заједништва"

"У овом конкретном случају Народна скупштина РС нема уставну надлежност да води процедуру проглашења одлуке деструктивном по витални интерес ентитета у смислу члана V/2.d) Устава БиХ. У конкретном случају није ријеч о питању вањске политике нити о било којем другом питању за које Устав БиХ и Пословник о раду Предсједништва БиХ предвиђају такву могућност одлучивања Народне скупштине РС", поручио је Денис Бећировић.

Народна скупштина Републике Српске

БиХ

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Тагови :

Денис Бећировић

Вето

Народна скупштина Републике Српске

Жељка Цвијановић

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