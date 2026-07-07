Бећировић смета одлука Народне скупштине Српске: Најавио покретање спора пред Уставним судом БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Народна скупштина Републике Српске данас је на посебној сједници двотрећинском већином потврдила изјаву српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић по којој је одлука Предсједништва БиХ о именовању Комисије за очување националних споменика усвојена без консензуса на сједници те заједничке институције, веома штетна по републичке виталне интересе.
Тим поводом јавио се и бошњачки члан Предсједништва Денис Бећировић из чијег кабинета је саопштено да "НС РС нема уставну надлежност да одлучује о овом питању и најавио да ће случај завршити на Уставном суду БиХ".
БиХ
"Домет Декларације Народне скупштине зависиће од зрелости и заједништва"
"У овом конкретном случају Народна скупштина РС нема уставну надлежност да води процедуру проглашења одлуке деструктивном по витални интерес ентитета у смислу члана V/2.d) Устава БиХ. У конкретном случају није ријеч о питању вањске политике нити о било којем другом питању за које Устав БиХ и Пословник о раду Предсједништва БиХ предвиђају такву могућност одлучивања Народне скупштине РС", поручио је Денис Бећировић.
БиХ
Прочитајте Закључке којима је НСРС одбацила прегласавање Цвијановићеве
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