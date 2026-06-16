Bitno: Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o Prijedlogu rebalansa budžeta

Bitno večeras u 21 čas i 9 minuta o sjednici Narodne skupštine Republike Srpske o Prijedlogu rebalansa budžeta.

Za 'Bitno' govore: Petar Jelić, poslanik SNSD-a u NSRS, Nebojša Vukanović, poslanik Liste za pravdu i red, Drago Vuković, sociolog i politički analitičar i Saša Trivić, predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske i član Savjeta za razvoj Republike Srpske.

Format ’Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Dejan Rauš.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.