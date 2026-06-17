Tramp najavio nastavak udara na Iran: Vraćamo se ako se to ne uradi

Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Tramp izjavio je da će Amerika nastaviti bombardovanje Irana ako memorandum o razumijevanju ne rezultuje sporazumom u roku od 60 dana.

"To je memorandum o razumijevanju. Ako se to ne uradi za 60 dana, u redu. Vraćamo se bombardovanju. Znate, ne želim to da uradim, ali možda ćemo morati", rekao je Tramp na konferenciji za novinare nakon samita Grupe sedam u Francuskoj.

Banja Luka Gdje je nestao ponos Banjaluke: Slatinska jagoda nedostižna želja mnogima

On je dodao da bi SAD i Iran mogli da potpišu memorandum o razumijevanju već sutra ili u petak.

"Tehničke rasprave o uklanjanju svih zaliha obogaćenih materijala počeće odmah", naglasio je Tramp.

On je rekao da SAD i Izrael imaju manji spor oko Libana i da je zatražio od izraelskog premjera Benjamina Netanjahu "malo mekši" pristup kada je riječ o vojnoj intervenciji u Libanu.

Republika Srpska Dodik: Napad na autobus sa djecom iz Bjelorusije je teški zločin

Tramp je ukazao da preostaje još malo posla da bi se postigao mir u Libanu i da će libanski predsjednik Džozef Aun posjetiti SAD u narednih sedmicu ili dvije.

On je dodao da su SAD podijelile sa Izraelom kopiju memoranduma o razumijevanju sa Iranom, prenosi "Srna"