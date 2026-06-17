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Filmska potjera u Minhenu: Pljačkaši bježali pred 40 policijskih vozila i helikopterom

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ATV
17.06.2026 21:10

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Хеликоптер
Foto: Pexels

Njemačka policija uhapsila je dvojicu pljačkaša zlatare u centru Minhena nakon dramatične potjere u kojoj je učestvovalo oko 40 policijskih automobila i helikopter.

Priveden je i treći muškarac, ali istražioci još provjeravaju da li je umiješan u pljačku, prenijela je agencija DPA.

Osumnjičeni su prethodno provalili u zlataru i pobjegli sa robom vrijednom nekoliko stotina hiljada evra, saopšteno je iz policije.

Istražioci su zaplijenili dokaze iz vozila osumnjičenih, ali za sada nema potvrde da su u njima nađeni ukradeni predmeti, prenosi Srna.

Muškarci ostaju u pritvoru, a sutra bi trebali da se pojave pred istražnim sudijom.

Zlatara, koja nema izlog i izgleda neupadljivo sa ulice, specijalizovana je za luksuzne satove. Tokom pljačke niko nije povrijeđen.

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