Filmska potjera u Minhenu: Pljačkaši bježali pred 40 policijskih vozila i helikopterom

Autor:ATV
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Njemačka policija uhapsila je dvojicu pljačkaša zlatare u centru Minhena nakon dramatične potjere u kojoj je učestvovalo oko 40 policijskih automobila i helikopter.
Priveden je i treći muškarac, ali istražioci još provjeravaju da li je umiješan u pljačku, prenijela je agencija DPA.
Osumnjičeni su prethodno provalili u zlataru i pobjegli sa robom vrijednom nekoliko stotina hiljada evra, saopšteno je iz policije.
Istražioci su zaplijenili dokaze iz vozila osumnjičenih, ali za sada nema potvrde da su u njima nađeni ukradeni predmeti, prenosi Srna.
Muškarci ostaju u pritvoru, a sutra bi trebali da se pojave pred istražnim sudijom.
Zlatara, koja nema izlog i izgleda neupadljivo sa ulice, specijalizovana je za luksuzne satove. Tokom pljačke niko nije povrijeđen.
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