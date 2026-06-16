Godišnji koncert Univerziteta u Banjaluci "Poklon Republici"

Na platou Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci počeo je godišnji koncert "Poklon Republici" na kojem će gotovo stotinu umjetnika izvesti program koji će obilježiti završetak još jedne uspješne akademske godine i potvrditi snažnu vezu Univerziteta, kulture i društvene zajednice.

Koncertu, između ostalih, prisustvuju predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Draga Mastilović.

Na početku koncerta okupljenima se u ime predsjednika Republike Srpske obratio Minić, koji je rekao da studenti, Banjaluka i Srpska zaslužuju ovakav koncert.

"Kampus se gradi i svaki dan je sve ljepši. Naši studenti moraju da imaju dobre uslove", poručio je Minić.

Okupljene je pozdravio rektor Univerziteta u Banjaluci Radoslav Gajanin, koji je zahvalio predsjedniku Republike Srpske na pokroviteljstvu, te Vladi Srpske.

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Nastupiće združeni Simfonijski orkestar Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci i Simfonijski orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske, čiji je repertoar sastavljen od antologijskih d‌jela klasične i filmske muzike, ali i simfonijskih obrada popularnih kompozicija.

Poseban pečat večeri daće gosti koncerta regionalna muzička zvijezda Lena Kovačević i svjetski priznati gitarista Igor Paspalj, a publika će uživati i u nastupu operske dive Dunje Simić.

Godišnji koncert je jedan od najznačajnijih kulturnih događaja u organizaciji Univerziteta u Banjaluci koji okuplja hiljade posjetilaca i potvrđuje ulogu Univerziteta kao važnog nosioca kulturnog života Republike Srpske, prenosi SRNA.