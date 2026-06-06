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Ana Trišić Babić o emocijama koje je pokrenuo Teatar fest

Autor:

ATV
06.06.2026 15:47

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Вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић на Театар фесту у Бањалуци.
Foto: Printscreen/X

Veliki je bio i ovaj dan u kojem je teatar spojio ljude, poručila je vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić, nakon predstave koja je oduševila publiku.

Predstava „Igra“ pokrenula je duboke emocije, a Trišić Babić je na društvenoj mreži Iks istakla da je riječ o komadu koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

"Humorno, inteligentno, „Igra“ je donijela priču o sukobu generacija, usamljenosti, otuđenosti, ljubavi i nerazumijevanjima. Svemu onome što život donese, ali i odnese", istakla je ona.

Iako naslov predstave sugeriše lakoću, ona dodaje da „život nije igra“.

"'Igra' je naslov koji dosljedno intrigira da kroz različite pozorišne situacije i postupke, „čitajući“ tuđe sudbine, iščitamo i djeliće sopstvenih. Radost „Igre“ je sve povezala. Kao ogledalo i odraz u njemu, ne može jedno bez drugog", navodi Trišić Babić.

Ona je posebno istakla značaj atmosfere koja nastaje nakon što se zavesa spusti.

"Divni su susreti poslije predstave. Kad se skinu kostimi, sretnu kolege i publika, ljudi se i dalje povezuju. Moć našeg Teatar festa je u samoj moći pozorišta. U igri. I u ljudima", zaključila je Ana Trišić Babić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Ana Trišić Babić

Teatar fest "Petar Kočić"

Banjaluka

Predstava

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