Svečano otvoren Teatar fest "Petar Kočić": Praznik kulture u Banjaluci

U Narodnom pozorištu Republike Srpske večeras je svečano otvoren Teatar fest "Petar Kočić", manifestacija koja traje već 28 godina.

Teatar je otvorila prvak Narodnog pozorišta, glumica Nikolina Friganović koja je poručila da joj je čast što je član ove ustanove kulture koja već skoro tri decenije ulaže ogroman trud i ljubav za ovaj festival.

Direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske Dijana Grbić poručila je da će publika uživati u kvalitetnim predstavama koje je izabrao selektor festivala Željko Stjepanović.

"Ovogodišnji slogan Teatar festa je `Od igre do sigurne kuće - i nešto više od toga`. Pozorište o svim problemima treba da govori otvoreno i sa misijom da utiče na pojedinca i društvo u cjelini. Upravo zbog toga smo doveli predstave koje govore o problemima čije nas posljedice sve češće podsjećaju na to da je krajnje vrijeme za korjenite promjene, a to je položaj žene i očekivanja koja su joj nametnuta od rođenja", istakla je Grbićeva na otvaranju Teatar festa.

Teatar fest "Petar Kočić" održava se uz podršku Vlade Republike Srpske i Ministarstva prosvjete i kulture, te pod pokroviteljstvom Kabineta predsjednika Republike Srpske u čije ime se prisutnima obratila vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić.

"Kultura nije samo izraz umjetničkog stvaralaštva već jedan od najvažnijih stubova identiteta Republike Srpske. Ponosni smo na naše umjetnike koji su među najboljim ambasadorima Republike Srpske. Institucije Srpske ulažu u kulturu svjesni da to ulaganje nije trošak već ulaganje u identitet, samopouzdanje i duhovnu snagu anšeg naroda", naglasila je Trišić Babić.

Teatar fest počeo je izvođenjem prve takmičarske predstave "Pevanje i ćutanje Sofke Nikolić", u produkciji Gradskog pozorišta "Semberija" iz Bijeljine.

Narednih dana publika u Narodnom pozorištu Republike Srpske imaće priliku da pogleda i ostale takmičarske predstave: "Igra" - Pozorišta "Boško Buha", "Una"

- Zvezdara teatra, "Bolivud" – Gradskog pozorišta Podgorica, "Gospa Nola" - Srpskog narodnog pozorišta i "Sigurna kuća" – GDK "Gavela" iz Zagreba.

Na svečanom zatvaranju, u čast nagrađenih, biće izvedena predstava "Martin udio" nacionalnog teatra Srpske.

Prateći program ovogodišnjeg festivala počeo je ranije programom "Narodno sa narodom", u okviru kojeg učestvuju tri pozorišta sa pet predstava u 13 lokalnih zajednica Republike Srpske.

Narodno pozorište Republike Srpske je od 1998. godine domaćin i organizator Teatar festa "Petar Kočić" na kojem gostuju najbolje predstave pozorišta iz okruženja.

Narodno pozorište Republike Srpske je već tradicionalno sa Teatar festom "Petar Kočić" uvelo Banjaluku i Republiku Srpsku u red izraslih pozorišnih centara na koji se, sa sve većim poštovanjem, gleda u regionu i bližem okruženju.