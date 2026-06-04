Šta znače TT tablice koje mnogi miješaju sa MT

Autor:ATV
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U Bosni i Hercegovini postoji više vrsta registarskih tablica, a svaka od njih ima svoju svrhu i pravila korištenja.
Osim standardnih tablica koje se dodjeljuju vozilima u redovnom saobraćaju, postoje i posebne registarske tablice – među njima i takozvane TT tablice, poznate i kao testne ili probne tablice.
Standardne registarske tablice u BiH sastoje se od kombinacije slova i brojeva. Primjer standardne tablice: J03-A-123.
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Osim redovnih tablica, koriste se i posebne tablice koje imaju različitu boju i oznaku, a koriste se za specifične namjene.
To uključuje diplomatske tablice (plava boja), vojna vozila, privremene tablice, ali i TT tablice.
TT tablice su privremene registarske tablice koje se koriste za testiranje, premještanje ili probnu vožnju vozila koja još nisu trajno registrovana.
Oznaka “TT” dolazi od riječi “Testne Tablice”.
Na TT tablicama obično se nalazi oznaka regije i broj, uz jasno vidljivu oznaku “TT”.
Boja i oblik čine ih lako prepoznatljivima i razlikuju ih od standardnih pločica.
TT tablice se koriste u sljedećim situacijama:
Najčešći korisnici TT tablica su auto saloni, uvoznici automobila, autoservisi te fizičke osobe koje su tek uvezle vozilo i trebaju ga premjestiti ili obaviti tehnički pregled.
TT tablice se izdaju na ograničeno vrijeme – najčešće do 30 dana.
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U nekim slučajevima moguće je produženje, ali to zavisi od propisa u konkretnom entitetu (FBiH, Republika Srpska ili Brčko distrikt).
Kako bi se izdale TT tablice, vozilo mora proći osnovnu tehničku provjeru koja uključuje identifikaciju vozila, provjeru osnovnih tehničkih karakteristika i ispravnosti za sigurnu vožnju na kraće relacije.
Ne radi se o punom tehničkom pregledu kao kod registracije, ali se vozilo mora dovesti u stanje koje omogućuje sigurno kretanje putem.
Za korištenje TT tablica, vozilo mora imati odgovarajuće privremeno osiguranje.
Osiguranje se može ugovoriti za period važenja TT tablica (najčešće 15 ili 30 dana), a izdaje ga bilo koja ovlaštena osiguravajuća kuća.
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Bez ovog osiguranja, vozilo se ne smije koristiti ni sa TT tablicama.
TT tablice u BiH predstavljaju važan alat za privremeno kretanje vozila koja još nisu registrovana.
Najčešće ih koriste autosaloni, servisi i građani koji uvoze vozila iz inostranstva.
Njihovo važenje je ograničeno, a za njihovu upotrebu potreban je osnovni tehnički pregled i privremeno osiguranje.
Poznavanje svrhe i uslova korištenja TT tablica može značajno olakšati postupak uvoza, testiranja ili premještanja vozila u Bosni i Hercegovini.
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