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Novi skandal trese Hrvatsku: Štene lancem vezano za nadgrobnu ploču

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ATV
04.06.2026 21:25

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Пас завезан на ланцу.
Foto: Catherine Sheila/Pexels

Kad pomislimo da smo sve vidjeli i doživjeli, ljudska zloba nas iznova baci na koljena.

Ovim riječima su iz Skloništa za zaštitu životinja Velika Gorica opisali još jedan slučaj monstruoznog odnosa prema životinjama koji je uznemirio javnost. Nakon nedavnog strašnog slučaja u kojem je pronađeno više od 40 zapuštenih pasa na imanju na Učkoj, stiže nova, jednako potresna priča.

Aktivisti Skloništa dobili su dojavu o užasu na groblju u Ščitarjevu, gdje je neko, bez trunke savjesti, za nadgrobnu ploču lancem vezao nedužnu životinju.

"Kako neko uopšte dođe na ovakvu ideju? Zašto? Curica, štene od svega pet mjeseci, bila je lancem omotana oko nadgrobne ploče na temperaturi preko 30 stepeni", navode iz Skloništa.

Brankica traži dom

Kujica, kojoj su dali ime Brankica, pronađena je u katastrofalnom stanju. Na vratu ima rane i ožiljke od teškog lanca, puna je krpelja, a zbog pretrpljenog stresa bila je potpuno izbezumljena.

"Bila je toliko gladna da ne može da se najede. U strahu od svega što joj se dogodilo, nije znala bi li nas ugrizla ili bi se mazila. Zar ovo nije krah čovječanstva?", pitaju se aktivisti.

Brankica je nakon spašavanja prošla veterinarski pregled, očišćena je od parazita, a sada slijedi dugotrajan proces oporavka od teških trauma. Ovo malo štene sada traži najnježnije ruke koje će joj vratiti vjeru u ljude.

Kapaciteti popunjeni

Iz Skloništa upozoravaju da je situacija alarmantna. U samo dva dana primili su čak šest novih pasa, a još dva čekaju na zbrinjavanje. Zbog prepunih kapaciteta karantena, prisiljeni su da obustave preuzimanje novih životinja do daljnjeg.

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Tagovi :

pas

Groblje

Hrvatska

Zlostavljanje

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