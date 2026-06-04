Haos na letu za Split: Putnicima stiglo hitno obavještenje

Putnici na letu kompanije Džet2 iz Londona za Split suočili su se sa višesatnim kašnjenjem nakon što se avion morao vratiti na polazni aerodrom zbog incidenta sa jednim putnikom.

Današnji dan u Hrvatskoj obilježilo je više incidenata i nezgoda sa avionima, a jedna od njih dogodila se i u Splitu.

Naime, danas popodne došlo je do incidenta na letu iz Londona za Split. Putnici u splitskoj vazdušnoj luci dobili su obavještenje da je njihov let kompanije Džet2 odložen zbog incidenta u avionu, piše Net.hr.

"Poštovani, žao nam je što je vaš današnji let odložen zbog incidenta sa putnicima u vašem avionu. Očekuje se da će vaš let sada poletjeti u 18.45. Prijava za let biće zatvorena 40 minuta prije prvobitno planiranog vremena polaska", navodi se u obavještenju putnicima koji su iz Londona za Split trebali poletjeti u 17.10 časova.

Incident se dogodio kada je jedan putnik pravio probleme tokom leta iz Londona ka Splitu. Zbog toga se avion vratio u London, iskrcao problematičnog putnika, nakon čega je ponovo poletio za Split.