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Kaluža: Pozicija Srpske slična poziciji SAD

Autor:

ATV
04.06.2026 20:24

Komentari:

2
стручњак за међународне односе
Foto: ATV

Stručnjak za međunarodne odnose Lučiano Kaluža izjavio je Srni da su BiH i Balkan najeklatantniji primjer razdvajanja politika Vašingtona i Brisela, te ocijenio da će EU ustuknuti kada je riječ o kandidatu za visokog predstavnika.

Kaluža je naveo da je pozicija Republike Srpske slična poziciji Sjedinjenih Država – da je vrijeme da se mandat visokog predstavnika privede kraju i da se budućnost prepusti izabranim liderima naroda u BiH.

On je naveo da je BiH i dalje protektorat u rukama velikih.

"O njoj odlučuju veliki iako se Republika Srpska stalno bori za tu vrstu integriteta BiH, a posebno samostalnosti Srpske u obliku koji je moguć i da se velike sile uključe kao partneri u dogovorima, a nikako kao neko ko će odlučivati o sudbini te zemlje", naglasio je Kaluža.

On je rekao da vjeruje da će Savjet za sprovođenje mira u BiH (PIK) do kraja juna postići saglasnost u vezi sa kandidatima za visokog predstavnika i pretpostavlja da će to biti kandidat kojeg podržavaju Sjedinjene Države.

"EU će ustuknuti. EU pokušava sebe da pozicionira i sada su nekom nazovimo konfliktu sa SAD", rekao je Kaluža.

On je dodao da su SAD vidjele da EU nema jasnu strategiju, niti politiku, i da se članice EU udružuju onda kada osjete da su njihovi interesi ugroženi.

"Možda Balkan i BiH jesu najeklatantniji primjer gdje se primjeti to razdvajanje politika SAD i EU. Ne sumnjam da oni u krajnjem ishodu neće doći do kompromisa, ali ovo pokazuje da se EU uključuje samo kada su njihovi interesi direktno ugroženi i ako vide da se njima izmiče mogućnost upravljanja nad određenom teritorijom", rekao je Kaluža.

Politički direktori zemalja članica Upravnog odbora PIK-a na dvodnevnoj sjednici u Sarajevu nisu uspjeli da dođu do konsenzusa kada je riječ o kandidatu za visokog predstavnika, iako to nije u njihovoj nadležnosti, te su odluku o tome odgodili do kraja mjeseca.

Imenovanje visokog predstavnika trebalo bi da uslijedi do kraja juna, a tokom dvodnevne rasprave izdvojila su se imena dva kandidata - italijanskog diplomate Antonija Zanardija Landija, koga je predložila Italija uz podršku Sjedinjenih Država, te Francuza Renea Trokaza, koga je predložila Francuska, uz podršku Njemačke i Velike Britanije, prenose federalni mediji.

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Tagovi :

Lučijano Kaluža

OHR

visoki predstavnik

Evropska unija

PIK BiH

Savjet za provođenje mira

Savjet za implementaciju mira

Komentari (2)
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