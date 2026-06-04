Tadić: PIK sam sebe da doveo do poniženja, SB UN da preuzme kontrolu

Nakon što je prije pet godina ponizio Savjet bezbjednosti UN odlukom da, bez saglasnosti tog tijela, Kristijan Šmit krene u uzurpaciju funkcije visokog predstavnika, takozvani Savjet za sprovođenje mira (PIK) sada je, istom pogrešnom politikom, sam sebe doveo do poniženja i gubitka autoriteta, izjavio je Srni pravnik Ognjen Tadić.

On je ukazao da je ovo situacija u kojoj Savjet bezbjednosti UN, radi mira u BiH, treba ponovo da preuzme kontrolu tako što će donijeti odluku o sudbini funkcije visokog predstavnika, kao i odluku kojom će zaustaviti antidejtonske postupke takozvanog Savjeta za sprovođenje mira.

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"Ni Dejtonskom mirovnom sporazumu, ni svima nama u BiH, niti povratku autoriteta i ugleda Savjeta bezbjednosti UN, niko drugi ne može pomoći niti dovesti situaciju u BiH u stanje poštovanja Dejtonskog sporazuma, ukoliko to što prije ne učini sam Savjet bezbjednosti UN", istakao je Tadić.

Vraćanje pitanja imenovanja visokog predstavnika u Savjet bezbjednosti UN, kaže Tadić, jedini je način uspostavljanja autoriteta i legitimiteta.

"Uostalom, to je i najefikasniji način da se sukob Trampove politike i poražene Bajdenove politike, koja je nakon poraza u Sjedinjenim Državama utočište pronašla u pojedinim evropskim vladama, ne nastavi u takozvanom Savjetu za sprovođenje mira, već da se o BiH odlučuje u Savjetu bezbjednosti UN, gdje u većoj mjeri može doći do izražaja legitimitet aktuelne američke politike", naveo je Tadić.

Politički direktori zemalja članica Upravnog odbora PIK-a na dvodnevnoj sjednici u Sarajevu nisu uspjeli da dođu do konsenzusa kada je riječ o kandidatu za visokog predstavnika, iako to nije u njihovoj nadležnosti, te su odluku o tome odgodili do kraja mjeseca.

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Tokom dvodnevne rasprave izdvojila su se imena dva kandidata - italijanskog diplomate Antonija Zanardija Landija, koga je predložila Italija uz podršku Sjedinjenih Država, te Francuza Renea Trokaza, koga je predložila Francuska, uz podršku Njemačke i Velike Britanije, prenose federalni mediji.