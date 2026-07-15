Tri osobe povrijeđene u sudaru četiri vozila u Mahovljanima

Tri osobe su povrijeđene u udesi četiri vozila koji se dogodio juče u Mahovljanima, rečeno je iz banjalučke policije.

Kako navode iz PU Banjaluka, nezgoda se dogodila oko 13:30, a uviđaj su obavili policijski službenici Policijske stanice Laktaši.

"U nezgodi su učestvovala lica M.J. iz Gradiške koje je upravljalo putničkim vozilom marke „VW“, lice D.M. iz Gradiške koje je upravljalo teretnim vozilom marke „Mercedes“, lice B.P. iz Srpca koje je upravljalo putničkim vozilom marke „Opel“ i lice S.M. iz Laktaša koje je upravljalo putničkim vozilom marke „VW“.

Tjelesne povrede zadobili su vozači navedenih vozila M.J. i B.P., kao i maloljetno lice, koje je bilo putnik u vozilu „VW“. Povrijeđenim licima je ljekarska pomoć ukazana na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske", rečeno je iz PU Banjaluka.

U periodu od 13,30 časova do 15,15 časova na pomenutoj dionici puta u mjestu Mahovljani izvršena je obustava saobraćaja.