Sletio sa puta, pa udario u drvo: Zbog teške nesreće obustavljen saobraćaj u dijelu grada

Autor:ATV redakcija
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U sarajevskom naselju Dolac Malta dogodila se teška saobraćajna nesreća. U ovoj nezgodi su učestvovala dva automobila.
Zbog nesreće je obustavljen saobraćaj iz pravca centra grada prema Ilidži, a na ovoj dionici formirane su velike kolone vozila.
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Iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova KS potvrđeno je da je prijava o nesreći zaprimljena u 18:30 sati.
“U 18:30 sati na Bulevaru Meše Selimovića dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva putnička motorna vozila. Jedno lice je zadobilo povrede, a stepen povreda za sada nije poznat i biće utvrđen nakon ljekarskog pregleda”, kazali su iz Operativnog centra MUP-a KS za Crnu hroniku.
Na mjesto događaja odmah su upućeni pripadnici policije i ekipa Hitne pomoći, koja je povrijeđenu osobu zbrinula i prevezla na ukazivanje ljekarske pomoći.
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Teška nesreća u ovom dijelu BiH, više osoba povrijeđeno
Kako se može vidjeti na fotografijama, jedan automobil je izletio s ceste te udario u drvo. Uviđaj je u toku.
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