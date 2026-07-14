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Sletio sa puta, pa udario u drvo: Zbog teške nesreće obustavljen saobraćaj u dijelu grada

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 19:53

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Аутомобил се закуцао у дрво у сарајевском насељу Долац Малта.
Foto: Crna-Hronika

U sarajevskom naselju Dolac Malta dogodila se teška saobraćajna nesreća. U ovoj nezgodi su učestvovala dva automobila.

Zbog nesreće je obustavljen saobraćaj iz pravca centra grada prema Ilidži, a na ovoj dionici formirane su velike kolone vozila.

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Iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova KS potvrđeno je da je prijava o nesreći zaprimljena u 18:30 sati.

“U 18:30 sati na Bulevaru Meše Selimovića dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva putnička motorna vozila. Jedno lice je zadobilo povrede, a stepen povreda za sada nije poznat i biće utvrđen nakon ljekarskog pregleda”, kazali su iz Operativnog centra MUP-a KS za Crnu hroniku.

Na mjesto događaja odmah su upućeni pripadnici policije i ekipa Hitne pomoći, koja je povrijeđenu osobu zbrinula i prevezla na ukazivanje ljekarske pomoći.

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Kako se može vidjeti na fotografijama, jedan automobil je izletio s ceste te udario u drvo. Uviđaj je u toku.

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Tagovi :

Sarajevo

Saobraćajna nesreća

uviđaj

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