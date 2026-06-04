Trišić Babić: Sada je vrijeme

Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić izjavila je Srni da nije normalno da 30 godina nakon rata u BiH predstavnici stranih država i dalje dolaze u Sarajevo da biraju čovjeka koji će imati vrhovnu vlast, te poručila da je vrijeme da se okonča angažman OHR-a.

"Činjenica da se danima izluđujemo informacijama i poluinformacijama sa potpuno zatvorenog i netransparentnog procesa, uz agresivnu kampanju Sarajeva i tutora da se zadrži OHR i bonska ovlaštenja, govori zašto je naša principijelna pozicija od 2006. godine bila ispravna", izjavila je Srni Trišić Babić.

BiH Minić nakon sjednice PIK-a: Lijepo je biti dio naroda koji ne slavi okupatora

Ona je podsjetila da je prije više od 15 godina Venecijanska komisija saopštila da su ovlaštenja visokog predstavnika anomalna i da mora doći do tranzicije ka demokratiji, a Evropski sud za ljudska prava da očekuje da će ovaj privremeni aranžman ubrzo biti okončan.

"Sada je vrijeme", poručila je Trišić Babić.

Ona je naglasila da su u Republici Srpskoj ljudi obrazovani i da znaju da se ni nad kim drugim ne vlada na takav način.

"Ne smijem reći šta znam, ali sam ponosna do koje mjere su pozicije, argumenti i interesi Banjaluke prisutni i koliko se za njih zauzimaju", naglasila je Trišić Babić.

Ona je dodala da Sjedinjene Države imaju koherentnu poziciju, podržanu od nivoa državnog sekretara Marka Rubija, koja u velikoj mjeri odražava i poziciju Banjaluke.

BiH Tadić: PIK sam sebe da doveo do poniženja, SB UN da preuzme kontrolu

Trišić Babić je navela da jedan broj članica EU ima iracionalan strah da sjednu, prepoznaju Banjaluku kao partnera i aktera, i razgovaraju.

Politički direktori zemalja članica Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira na dvodnevnoj sjednici u Sarajevu nisu uspjeli da dođu do konsenzusa kada je riječ o kandidatu za visokog predstavnika, iako to nije u njihovoj nadležnosti, te su odluku o tome odgodili do kraja mjeseca.

Imenovanje visokog predstavnika trebalo bi da uslijedi do kraja juna, a tokom dvodnevne rasprave izdvojila su se imena dva kandidata - italijanskog diplomate Antonija Zanardija Landija, koga je predložila Italija uz podršku Sjedinjenih Država, te Francuza Renea Trokaza, koga je predložila Francuska, uz podršku Njemačke i Velike Britanije, prenose federalni mediji.