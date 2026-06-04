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Trišić Babić: Sada je vrijeme

Autor:

ATV
04.06.2026 18:34

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Ана Тришић Бабић
Foto: ZIPAFOTO/Borislav Zdrinja

Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić izjavila je Srni da nije normalno da 30 godina nakon rata u BiH predstavnici stranih država i dalje dolaze u Sarajevo da biraju čovjeka koji će imati vrhovnu vlast, te poručila da je vrijeme da se okonča angažman OHR-a.

"Činjenica da se danima izluđujemo informacijama i poluinformacijama sa potpuno zatvorenog i netransparentnog procesa, uz agresivnu kampanju Sarajeva i tutora da se zadrži OHR i bonska ovlaštenja, govori zašto je naša principijelna pozicija od 2006. godine bila ispravna", izjavila je Srni Trišić Babić.

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Ona je podsjetila da je prije više od 15 godina Venecijanska komisija saopštila da su ovlaštenja visokog predstavnika anomalna i da mora doći do tranzicije ka demokratiji, a Evropski sud za ljudska prava da očekuje da će ovaj privremeni aranžman ubrzo biti okončan.

"Sada je vrijeme", poručila je Trišić Babić.

Ona je naglasila da su u Republici Srpskoj ljudi obrazovani i da znaju da se ni nad kim drugim ne vlada na takav način.

"Ne smijem reći šta znam, ali sam ponosna do koje mjere su pozicije, argumenti i interesi Banjaluke prisutni i koliko se za njih zauzimaju", naglasila je Trišić Babić.

Ona je dodala da Sjedinjene Države imaju koherentnu poziciju, podržanu od nivoa državnog sekretara Marka Rubija, koja u velikoj mjeri odražava i poziciju Banjaluke.

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Trišić Babić je navela da jedan broj članica EU ima iracionalan strah da sjednu, prepoznaju Banjaluku kao partnera i aktera, i razgovaraju.

Politički direktori zemalja članica Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira na dvodnevnoj sjednici u Sarajevu nisu uspjeli da dođu do konsenzusa kada je riječ o kandidatu za visokog predstavnika, iako to nije u njihovoj nadležnosti, te su odluku o tome odgodili do kraja mjeseca.

Imenovanje visokog predstavnika trebalo bi da uslijedi do kraja juna, a tokom dvodnevne rasprave izdvojila su se imena dva kandidata - italijanskog diplomate Antonija Zanardija Landija, koga je predložila Italija uz podršku Sjedinjenih Država, te Francuza Renea Trokaza, koga je predložila Francuska, uz podršku Njemačke i Velike Britanije, prenose federalni mediji.

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Tagovi :

Ana Trišić Babić

Savjet za provođenje mira

Savjet za implementaciju mira

PIK BiH

visoki predstavnik

OHR

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