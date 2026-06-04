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Minić nakon sjednice PIK-a: Lijepo je biti dio naroda koji ne slavi okupatora

Autor:

ATV
04.06.2026 18:32

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Минић након сједнице ПИК-а: Лијепо је бити дио народа који не слави окупатора
Foto: ATV

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da se slobodarski srpski narod uopšte ne nervira što nema dogovora o imenu novog visokog predstavnika.

"Kako je lijepo biti pripadnik slobodarskog naroda koji ne slavi okupatora, pa se uopšte ne nerviraš što nema dogovora o imenu novog visokog predstavnika", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".

Politički direktori zemalja članica Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira (PIK) na dvodnevnoj sjednici u Sarajevu nisu uspjeli da dođu do konsenzusa kada je riječ o kandidatu za visokog predstavnika, iako to nije u njihovoj nadležnosti, te su odluku o tome odgodili do kraja mjeseca.

Imenovanje visokog predstavnika trebalo bi da uslijedi do kraja juna, a tokom dvodnevne rasprave izdvojila su se imena dva kandidata - italijanskog diplomate Antonija Zanardija Landija, koga je predložila Italija uz podršku Sjedinjenih Država, te Francuza Renea Trokaza, koga je predložila Francuska, uz podršku Njemačke i Velike Britanije, prenose federalni mediji.

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Tagovi :

Savo Minić

PIK BiH

OHR

visoki predstavnik

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