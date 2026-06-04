Minić nakon sjednice PIK-a: Lijepo je biti dio naroda koji ne slavi okupatora

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da se slobodarski srpski narod uopšte ne nervira što nema dogovora o imenu novog visokog predstavnika.

"Kako je lijepo biti pripadnik slobodarskog naroda koji ne slavi okupatora, pa se uopšte ne nerviraš što nema dogovora o imenu novog visokog predstavnika", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".

Kako je lijepo biti pripadnik slobodarskog naroda koji ne slavi okupatora, pa se uopšte ne nerviraš što nema dogovora o imenu novog visokog predstavnika. — Savo Minić (@minic_savo) June 4, 2026

Politički direktori zemalja članica Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira (PIK) na dvodnevnoj sjednici u Sarajevu nisu uspjeli da dođu do konsenzusa kada je riječ o kandidatu za visokog predstavnika, iako to nije u njihovoj nadležnosti, te su odluku o tome odgodili do kraja mjeseca.

Imenovanje visokog predstavnika trebalo bi da uslijedi do kraja juna, a tokom dvodnevne rasprave izdvojila su se imena dva kandidata - italijanskog diplomate Antonija Zanardija Landija, koga je predložila Italija uz podršku Sjedinjenih Država, te Francuza Renea Trokaza, koga je predložila Francuska, uz podršku Njemačke i Velike Britanije, prenose federalni mediji.