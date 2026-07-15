"Neću glasati za Prijedlog zakona o Sudu BiH ako apelaciono odjeljenje ne bude u Srpskoj"

Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević poručio je da neće glasati za Prijedlog zakona o Sudu BiH ukoliko apelaciono odjeljenje ne bude u Banjaluci ili drugom mjestu u Republici Srpskoj koje odredi Srpska, ističući da SNSD neće učiniti ništa na štetu Republike Srpske.

Kovačević je naglasio da danas u Domu naroda "neće ništa biti usvojeno u nekom konačnom smislu", te odbacio tvrdnje opozicije iz Republike Srpske da je SNSD pristao da sjedište apelacionog odeljenja bude u Sarajevu.

"Došli smo danas da pokažemo dobru volju, da pokažemo da neke stvari u BiH mogu da se pomjere i da mogu da ih pomjere oni koji su jedini do sada pokazali da su sposobni za to", rekao je Kovačević na sjednici Doma naroda.

On je naglasio da neće nikada glasati za zakon u drugom čitanju u kojem apelaciono odjeljenje Suda BiH neće biti u Banjaluci ili drugom mjestu u Republici Srpskoj koje odredi Srpska.

Kovačević je dodao da SNSD već ima spreman veliki broj amandmana na prijedloge zakona o VSTS-u i o Sudu BiH.

"Nećemo sigurno uraditi ništa na štetu Republike Srpske, jer nikada ne zaboravljamo ovo, za razliku od nekih drugih koji ovde predstavljaju Republiku Srpsku i srpski narod", naveo je Kovačević.

On je rekao da u SNSD-u znaju procese i šta rade, te dodao da su znali "kada će i kako će Kristijan Šmit otići iz BiH", kao i "kada i kako i u kojem procesu će sve one štetne, neustavne i nepravedne stvari nestati iz pravosudnog sistema u BiH".

"Ne zaboravljamo licemjere iz EU koji su postupke koje je sprovodio Šmit i procese vođene bez zakona usvojenih u ustavnoj proceduri nazivali `vladavinom prava`, ali ćemo raditi da se to popravi", ukazao je Kovačević.

Govoreći o raspravi u Domu naroda, Kovačević je rekao da mu se ne dopada kada neko od kolega iz opozicije govori o "Klubu Bošnjaka", ali je pozvao i druge delegate da povedu računa o tome, dodajući da je, kako je naveo, na prethodnoj sjednici šef Kluba Bošnjaka poslije pauze rekao da je "u ime Kluba Bošnjaka" održan sastanak osam delegata, prenosi Srna