Sin penzionisanog savjetnika MUP-a RS optužen za šverc marihuanom

”Optužnica je podignuta 7. jula zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga, te je proslijeđena na potvrđivanje Osnovnom sudu u Banjaluci”, rekla je za ATV portparol OJT Banjaluka Maja Đaković Vidović.

Našli mu 5,5 kilograma marihuane, usljedio skandal

Simić je uhapšen 30. septembra 2024. godine u akciji ”Nišan 3”. Naime, policija je tada pokušala da ga zaustavi u automobilu ”BMW 5”, ali se on dao u bjekstvo. Vozilom je sišao na livadu, gdje je sustignut i uhapšen. U pretresu vozila i kuće pronađeno je 5,5 kilograma marihuane. Cijeli slučaj obilježio je i veliki pravosudni skandal budući da je Simić, zbog štrajka advokata, završio na slobodi, umjesto u pritvoru.

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Ovo je druga optužnica koju je tužilaštvo podiglo protiv Marka Simića. Krajem prošle godine optužen je da je zajedno sa ocem Draganom (59) i bratom Milošem Simićem (29) 6. oktobra 2025. godine u ulici Nikole Pašića u Banjaluci napao policajce koji su ga zaustavili u saobraćaju, kako bi ga testirali na prisustvo droge u organizmu.

Porodično napali policajce zbog testa na drogu

Ocu i sinovima na teret je stavljeno da su kao saizvršioci počinili krivično djelo sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje, pri čemu su povrijeđeni policajci S.K. i J.G. U optužnici se, između ostalog, navodi da je Marko dobrovoljno pristao da se testira na drogu, kada ga je zaustavila patrola PS za intervencije koju su činili policajci J.G, N.Ć. i M.S. Test je donijela druga patrola u kojoj su bili S.K, D.K. i D.K. Međutim, na lice mjesta tada su ”golfom 6” stigli Markov brat Miloš i otac Dragan, inače dugogodišnji policijski inspektor, koji je tada bio u postupku penzionisanja.

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”Šta ga opet dirate, znate li ko sam ja?!”

”U namjeri da spriječi testiranje sina, Dragan je prišao policajcu S.K. govoreći: ”Treba vas sve pobiti, majku vam j... Šta ga opet dirate, znate li vi ko sam ja, j... vam djecu?” Otvorenim dlanom u grudi je udario S.K. vičući ”Ja sam ovdje iznad vas. Ko vam je naredio da ovo radite, majku vam j...”. Policajac ga je upozorio da će biti uhapšen ako nastavi s takvim ponašanjem, a Dragan se okrenuo i udario mu dva šamara”, navodi se u optužnici.

Hapšenje Dragana Simića

Dodaje se da su policajci J.G. i N.Ć. krenuli da ga uhapse, ali im je Dragan pružao aktivan otpor. Jednog policajca je uhvatio za grudi, uz riječi: ”Znate li vi s kim imate posla? Znate li vi ko sam ja?” govoreći im da mu puste sina. Kada su ga policajci uhvatili za ruke Dragan je u koljeno šutnuo S.K. i više puta je u po vratu i potiljku udario J.G.

Ocu i sinovima prijeti do 10 godina zatvora

U namjeri da spriječi hapšenje oca jedan od sinova je tada, s leđa, uhvatio S.K. za uniformu. Tada mu se priključio i brat, te su gurnuli policajca N.Ć. kojeg je Dragan rukom stezao oko vrata. Sinovi su vikali policajcima da im puste oca, a u toj borbi i naguravanju policajcu J.G. su pokidali službenu futrolu, te mu zadali udarce po glavi, vratu, leđima i grudima.

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Optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Banjaluci, a ročište za izjašnjenje o krivici Simićima je zakazano za 2. septembar 2026. godine. Ukoliko se dokaže krivica Simićima za napad na policajce prijeti kazna od jedne do 10 godina zatvora.