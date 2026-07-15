Sin penzionisanog savjetnika MUP-a RS optužen za šverc marihuanom

Autor:Ognjen Matavulj
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Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci podiglo je optužnicu protiv Marka Simića (32) iz Banjaluke, sina nekadašnjeg savjetnika direktora Policije Republike Srpske Dragana Simića, zbog šverca 5,5 kilograma marihuane.
”Optužnica je podignuta 7. jula zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga, te je proslijeđena na potvrđivanje Osnovnom sudu u Banjaluci”, rekla je za ATV portparol OJT Banjaluka Maja Đaković Vidović.
Simić je uhapšen 30. septembra 2024. godine u akciji ”Nišan 3”. Naime, policija je tada pokušala da ga zaustavi u automobilu ”BMW 5”, ali se on dao u bjekstvo. Vozilom je sišao na livadu, gdje je sustignut i uhapšen. U pretresu vozila i kuće pronađeno je 5,5 kilograma marihuane. Cijeli slučaj obilježio je i veliki pravosudni skandal budući da je Simić, zbog štrajka advokata, završio na slobodi, umjesto u pritvoru.
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Pravni skandal: Simić na slobodi zbog štrajka advokata!
Ovo je druga optužnica koju je tužilaštvo podiglo protiv Marka Simića. Krajem prošle godine optužen je da je zajedno sa ocem Draganom (59) i bratom Milošem Simićem (29) 6. oktobra 2025. godine u ulici Nikole Pašića u Banjaluci napao policajce koji su ga zaustavili u saobraćaju, kako bi ga testirali na prisustvo droge u organizmu.
Ocu i sinovima na teret je stavljeno da su kao saizvršioci počinili krivično djelo sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje, pri čemu su povrijeđeni policajci S.K. i J.G. U optužnici se, između ostalog, navodi da je Marko dobrovoljno pristao da se testira na drogu, kada ga je zaustavila patrola PS za intervencije koju su činili policajci J.G, N.Ć. i M.S. Test je donijela druga patrola u kojoj su bili S.K, D.K. i D.K. Međutim, na lice mjesta tada su ”golfom 6” stigli Markov brat Miloš i otac Dragan, inače dugogodišnji policijski inspektor, koji je tada bio u postupku penzionisanja.
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”U namjeri da spriječi testiranje sina, Dragan je prišao policajcu S.K. govoreći: ”Treba vas sve pobiti, majku vam j... Šta ga opet dirate, znate li vi ko sam ja, j... vam djecu?” Otvorenim dlanom u grudi je udario S.K. vičući ”Ja sam ovdje iznad vas. Ko vam je naredio da ovo radite, majku vam j...”. Policajac ga je upozorio da će biti uhapšen ako nastavi s takvim ponašanjem, a Dragan se okrenuo i udario mu dva šamara”, navodi se u optužnici.
Dodaje se da su policajci J.G. i N.Ć. krenuli da ga uhapse, ali im je Dragan pružao aktivan otpor. Jednog policajca je uhvatio za grudi, uz riječi: ”Znate li vi s kim imate posla? Znate li vi ko sam ja?” govoreći im da mu puste sina. Kada su ga policajci uhvatili za ruke Dragan je u koljeno šutnuo S.K. i više puta je u po vratu i potiljku udario J.G.
U namjeri da spriječi hapšenje oca jedan od sinova je tada, s leđa, uhvatio S.K. za uniformu. Tada mu se priključio i brat, te su gurnuli policajca N.Ć. kojeg je Dragan rukom stezao oko vrata. Sinovi su vikali policajcima da im puste oca, a u toj borbi i naguravanju policajcu J.G. su pokidali službenu futrolu, te mu zadali udarce po glavi, vratu, leđima i grudima.
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Simiću i sinovima određen pritvor!
Optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Banjaluci, a ročište za izjašnjenje o krivici Simićima je zakazano za 2. septembar 2026. godine. Ukoliko se dokaže krivica Simićima za napad na policajce prijeti kazna od jedne do 10 godina zatvora.
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