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Partizan izgubio od Dubaija: Crno-bijeli pali na startu finalne serije

Autor:

ATV
04.06.2026 20:31

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Лопта на терену
Foto: ATV

Košarkaši "Dubaija" savladali su večeras "Partizan" rezultatom 99:93 i poveli u finalu plej-ofa ABA lige.

"Dubai" je tokom cijelog meča imao prednost, najviše u trećoj četvrtini 18 poena,

ali "crno-bijeli" su uspjeli da se vrate i priđu na 71:66, ali ne i više od toga.

Najefikasniji u pobjedničkoj ekipi bio je Džanan Musa sa 22 poena, dok su Mekinli Rajt i Mfiondu Kabengele ubacili po 19.

Aleksa Avramović postigao je pet poena za osam minuta, dok Nemanja Dangubić nije ulazio u igru.

Kod "Partizana" Karlik Džžons je ubacio 21 poen, Sterling Braun 20, a Dvejn Vašington 18 poena.

Drugi meč igra se u subotu, takođe u Dubaiju, a potom se serija seli u Beograd.

Trofej će osvojiti ekipa koja prva dođe do tri pobjede.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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košarka

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ABA liga

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