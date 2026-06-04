Partizan izgubio od Dubaija: Crno-bijeli pali na startu finalne serije

Košarkaši "Dubaija" savladali su večeras "Partizan" rezultatom 99:93 i poveli u finalu plej-ofa ABA lige.

"Dubai" je tokom cijelog meča imao prednost, najviše u trećoj četvrtini 18 poena,

ali "crno-bijeli" su uspjeli da se vrate i priđu na 71:66, ali ne i više od toga.

Najefikasniji u pobjedničkoj ekipi bio je Džanan Musa sa 22 poena, dok su Mekinli Rajt i Mfiondu Kabengele ubacili po 19.

Aleksa Avramović postigao je pet poena za osam minuta, dok Nemanja Dangubić nije ulazio u igru.

Kod "Partizana" Karlik Džžons je ubacio 21 poen, Sterling Braun 20, a Dvejn Vašington 18 poena.

Drugi meč igra se u subotu, takođe u Dubaiju, a potom se serija seli u Beograd.

Trofej će osvojiti ekipa koja prva dođe do tri pobjede.