Ko je Dragan Stanojlović - biznismen iz Srpske koji preuzima firme u Evropi

Nakon što je objavljeno da grupacija Sport Vižn preuzima kompanije u osam evropskih država, pažnja javnosti usmjerena je na čovjeka koji stoji iza jednog od najvećih regionalnih poslovnih sistema – Dragana Stanojlovića iz Bijeljine u Republici Srpskoj.

Kompanija BDS Co. iz Srbije, dio grupacije Sport Vižn, pokrenula je proces preuzimanja kompanija poljske grupe Marketing Investment Grup (MIG) u Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj, Mađarskoj, Rumuniji, Srbiji, Slovačkoj i Sloveniji.

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Riječ je o kompanijama koje se bave maloprodajom sportske opreme, obuće i odjeće te upravljaju mrežom fizičkih prodavnica i onlajn prodajnih kanala širom Centralne i Istočne Evrope.

Sport Vižn već posluje u 13 evropskih zemalja i zapošljava više od 6.500 radnika, pa bi ova transakcija mogla predstavljati najveći poslovni potez u istoriji grupacije te dodatno učvrstiti njenu poziciju među vodećim regionalnim trgovcima sportskom opremom.

Od Bijeljine do regionalnog lidera

Sport Vižn je tokom posljednje dvije decenije izrastao u jednog od najvećih trgovaca sportskom opremom u ovom dijelu Evrope.

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Kompanija danas posluje u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj, Grčkoj, Mađarskoj, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Rumuniji, Srbiji, Slovačkoj i Sloveniji.

Iza tog uspjeha stoji Dragan Stanojlović, biznismen porijeklom iz Bijeljine, koji je godinama razvijao mrežu prodavnica sportske opreme širom regiona. Najavljena akvizicija kompanija poljske grupacije MIG predstavlja nastavak strategije širenja koja traje već godinama.

Sport Vižn među najvećim kompanijama u BiH

Da je riječ o ozbiljnom poslovnom sistemu pokazuju i rezultati kompanije Sport Vižn u Bosni i Hercegovini.

Prema posljednjim dostupnim podacima za 2025. godinu, kompanija je ostvarila:

prihode od 339,9 miliona KM,

dobit od 54,8 miliona KM,

prosječno 1.232 zaposlena radnika.

Poređenja radi, prije pet godina prihodi su iznosili 144 miliona KM, dok je dobit bila oko 15 miliona maraka, što pokazuje koliko je poslovanje raslo u relativno kratkom periodu.

Drugi veliki biznis – ritejl parkovi

Iako ga javnost prvenstveno povezuje sa Sport Vižnom, Stanojlović posljednjih godina razvija i veliki biznis u sektoru komercijalnih nekretnina.

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Zajedno s poslovnim partnerom Milošem Ćurčićem stoji iza kompanije Siti Mol Bijeljina, koja je postala jedan od najaktivnijih investitora u ritejl parkove u Bosni i Hercegovini.

Kompanija već ima velike ritejl parkove u Brčkom i Zvorniku kao i onaj u Doboju koji je jedan od najvećih šoping centara u BiH, dok je u toku realizacija velikog projekta Ist Sarajevo Siti Park u Istočnom Sarajevu.

Siti Mol je prošle godine ostvario prihode veće od 13 miliona KM i dobit od oko 7,2 miliona maraka, što pokazuje da je riječ o izuzetno profitabilnom poslovnom modelu zasnovanom na upravljanju komercijalnim nekretninama i zakupom poslovnih prostora.

Novi gradski kvart u Prijedoru

Da ambicije Dragana Stanojlovića i njegovog partnera Miloša Ćurčića daleko nadilaze klasične ritejl parkove pokazuje i njihov najnoviji projekat u Prijedoru. Kompanija Siti Mol dobila je zeleno svjetlo za transformaciju prostora nekadašnje Stare ciglane u naselju Čirkin Polje, jedne od najvećih neiskorištenih urbanih zona u gradu.

Na površini od oko 11 hektara planirana je izgradnja potpuno novog stambeno-poslovnog kvarta sa višeporodičnim zgradama, poslovnim objektima i velikim ritejl parkom.

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Ukupna bruto građevinska površina planiranih objekata premašuje 160.000 kvadratnih metara, što ovaj projekat svrstava među najveće urbane razvojne poduhvate u Prijedoru u posljednjih nekoliko decenija.

Posao koji može promijeniti tržište

Najavljeno preuzimanje kompanija Marketing Investment Grupa pokazuje da ambicije grupacije Sport Vižn više nisu vezane samo za tržište bivše Jugoslavije.

Ulaskom u nove akvizicije širom Centralne Evrope kompanija dodatno jača svoje prisustvo na nekim od najvažnijih regionalnih tržišta, a mnogi ovaj posao već ocjenjuju kao jednu od najvećih transakcija u sektoru sportske maloprodaje u posljednjih nekoliko godina.

Iako finansijski detalji još nisu objavljeni, jasno je da bi ova akvizicija mogla značajno promijeniti odnose na evropskom tržištu sportske opreme te dodatno učvrstiti poziciju Dragana Stanojlovića među najuspješnijim preduzetnicima iz Bosne i Hercegovine.

(Biznis info)