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"Odlična saradnja Srpske i Rusije uprkos lažnim narativima Sarajeva"

04.06.2026 12:18

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"Одлична сарадња Српске и Русије упркос лажним наративима Сарајева"
Foto: RTRS

U Sankt Peterburgu održan je sastanak predsjedavajućih Komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju BiH i Ruske Federacije Antona Šalajeva i Staše Košarca, kojoj je prisustvovao i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

- Saradnja je odlična uprkos pojedincima iz Sarajeva koji žele da lažno predstave da BiH uvodi sankcije Rusiji. Posebna zahvalnost ide Miloradu Dodiku na uspostavljanju dobrih odnosa sa Republikom Srpskom - naglasio je Anton Šalajev.

Šalajev je zahvalio Dodiku, koji je sa predsjednikom Srpske Sinišom Karanom prisustvovao obilježavanju 81 godine od pobjede nad fašizmom, 9. maja u Moskvi.

- Visoko cijenim stav rukovodstva Republike Srpske koje zagovara saradnju sa Rusijom. Protiv smo onih koji žele da naprave lažnu sliku - istakao je Šalajev.

- Spremni smo za otvoreni dijalog i sa BiH i sa entitetima, sa svima koji su zainteresovani za iskren, otvoren i uzajamno koristan dijalog - poručio je Šalajev.

Šalajev je najavio da će se prvo zasedanje ove komisijeodržati u julu u Banjaluci.

Košarac je istakao da se predano radilo kako bi konstituisali regionalnu Komisiju.

- Sve što smo radili bila je politika predsjednika Dodika i njegov zahtvjev je bio da radimo predano na dobrim odnosima sa Ruskom federacijom na nivou BiH. U Federaciji BiH politika je u potpunosti antiruska i to mogu otvoreno reći - istakao je Košarac.

Podsjećamo, delegacija Srpske doputovala je juče u Sankt Peterburg, gdje će prisustvovati na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, koji se ove godine održava pod sloganom "Pragmatičan dijalog: put ka stabilnoj budućnosti".

U delegaciji Srpske nalaze se predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić i zamjenik ministra za evropske integracije i međunarodnu saradnju Nemanja Kovačević. Radu Foruma prisustvovaće i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac.

Ovogodišnji Međunarodni ekonomski forum u Sankt Peterburgu traje do 6. juna.

Plenarna sjednica, kao centralni događaj okupljanja na kojem se očekuje obraćanje predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina, na programu je sutra.

(RTRS)

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Tagovi :

Milorad Dodik

Rusija

Staša Košarac

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