Ponovo porasle cijene nafte

Cijene nafte porasle su danas za oko dva odsto nakon što su podaci američke Uprave za energetske informacije (EIA) pokazali šesti uzastopni nedjeljni pad zaliha sirove nafte u Sjedinjenim Američkim Državama.

To je podstaklo rast na svjetskom tržištu energenata, pa se međunarodno referentna nafta Brent kretala na oko 97,6 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI na nivou od 95,7 dolara po barelu, prenio je Trejding ekonomiks.

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Prema podacima EIA, zalihe sirove nafte u SAD smanjene su za 7,97 miliona barela u protekloj nedjelji, što predstavlja najveći nedjeljni pad od februara i znatno je iznad očekivanja analitičara koji su predviđali smanjenje od oko četiri miliona barela.

Rast cijena nafte dodatno je podstaknut geopolitičkim faktorima, uključujući i izjave američkog predsjednika Donalda Trampa da je Iran navodno pristao da ne razvija nuklearno oružje, kao i nagovještaj mogućeg sastanka sa vrhovnim liderom Irana Modžtabom Hamneijem, ukoliko se diplomatski proces nastavi u pozitivnom smjeru.

Ipak, uprkos tim porukama, tenzije između Vašingtona i Teherana ostaju visoke, dok se pregovori o privremenom mirovnom dogovoru nastavljaju, uz dodatnu komplikaciju zbog novih izraelskih vojnih operacija u Libanu.

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Tramp je, kako je potvrđeno, u nedavnom telefonskom razgovoru sa izraelskim premijerom Bendžaminom Netanjahuom apelovao na deeskalaciju sukoba u regionu.

Situaciju je dodatno zaoštrio noćni incident u kojem su, prema navodima, američke i iranske snage bile uključene u jednu od najozbiljnijih direktnih konfrontacija od početka primirja, dok su posljedice sukoba zahvatile i Kuvajt i Bahrein.

(Tanjug)