Logo
Large banner

Ponovo porasle cijene nafte

Autor:

ATV
03.06.2026 22:12

Komentari:

0
нафта уље бушотина цијене нафте барел
Foto: Pexel/ Jan Zakelj

Cijene nafte porasle su danas za oko dva odsto nakon što su podaci američke Uprave za energetske informacije (EIA) pokazali šesti uzastopni nedjeljni pad zaliha sirove nafte u Sjedinjenim Američkim Državama.

To je podstaklo rast na svjetskom tržištu energenata, pa se međunarodno referentna nafta Brent kretala na oko 97,6 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI na nivou od 95,7 dolara po barelu, prenio je Trejding ekonomiks.

Саобраћајна несрећа код Бихаћа

Hronika

Oglasili se mladići koji su pokušali spasiti vozača iz rijeke Une: ''Dali smo sve od sebe''

Prema podacima EIA, zalihe sirove nafte u SAD smanjene su za 7,97 miliona barela u protekloj nedjelji, što predstavlja najveći nedjeljni pad od februara i znatno je iznad očekivanja analitičara koji su predviđali smanjenje od oko četiri miliona barela.

Rast cijena nafte dodatno je podstaknut geopolitičkim faktorima, uključujući i izjave američkog predsjednika Donalda Trampa da je Iran navodno pristao da ne razvija nuklearno oružje, kao i nagovještaj mogućeg sastanka sa vrhovnim liderom Irana Modžtabom Hamneijem, ukoliko se diplomatski proces nastavi u pozitivnom smjeru.

Ipak, uprkos tim porukama, tenzije između Vašingtona i Teherana ostaju visoke, dok se pregovori o privremenom mirovnom dogovoru nastavljaju, uz dodatnu komplikaciju zbog novih izraelskih vojnih operacija u Libanu.

Полиција Србија

Hronika

Uhapšena dva policajca u nastavku istrage ubistva na Senjaku

Tramp je, kako je potvrđeno, u nedavnom telefonskom razgovoru sa izraelskim premijerom Bendžaminom Netanjahuom apelovao na deeskalaciju sukoba u regionu.

Situaciju je dodatno zaoštrio noćni incident u kojem su, prema navodima, američke i iranske snage bile uključene u jednu od najozbiljnijih direktnih konfrontacija od početka primirja, dok su posljedice sukoba zahvatile i Kuvajt i Bahrein.

(Tanjug)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nafta

Barel nafte

cijene nafte

Iran najnovije vijesti

Vašington

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Šplanija plaža

Svijet

Godinama dizali cijene, sada ih dramatično spuštaju da spase sezonu

2 h

0
Грчка застава море љетовање

Svijet

Jeftino letovanje na grčkom primorju odlazi u prošlost? Pogledajte najnovije cijene

2 h

0
Уништен највећи мост на Блиском истоку

Svijet

Epski bijes je završen - potvrđeno iz Amerike

2 h

0
Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Hronika

Muškarac u BiH uhapšen zbog sumnje da je pokušao ubiti ženu

2 h

0

Više iz rubrike

Сипање горива

Ekonomija

Pada li gorivo na 2,5 KM: Zabilježeno značajno pojeftinjenje

3 h

0
Макрон их "рекламирао", а они банкротирали: Пропала чувена француска фирма

Ekonomija

Makron ih "reklamirao", a oni bankrotirali: Propala čuvena francuska firma

4 h

0
Зашто гориво на неким пумпама у Српској кошта 2,87, а на другим 3,17 КМ

Ekonomija

Zašto gorivo na nekim pumpama u Srpskoj košta 2,87, a na drugim 3,17 KM

6 h

0
Руковање

Ekonomija

Biznismen iz Srpske preuzima kompanije u osam država?

7 h

0

  • Najnovije

23

19

U Banjaluci na prodaju kraljevski piton

23

05

Dan na Zemlji bi mogao da se produži na 25 sati

22

56

Trudnici prijetio da će je ubiti, pa je brutalno pretukao: Udarao je nogom u stomak

22

54

Slučaj državljanina BiH u Keniji razotkrio korupciju među državnim službenicima

22

53

Najzdravija večera na svijetu: Sprema se za 5 minuta, pomaže pri mršavljenju

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner