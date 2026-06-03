Pada li gorivo na 2,5 KM: Zabilježeno značajno pojeftinjenje

Prema najnovijim podacima sa zvanične aplikacije Federalnog ministarstva trgovine, na benzinskim pumpama u Sarajevu zabilježen je novi pad cijena naftnih derivata.

To pokazuje jasan trend pojeftinjenja i za Dizel D5 i za Premium 95, piše "Raport".

Uvidom u podatke, cijene goriva su u padu na velikom broju prodajnih mjesta, a zabilježena sniženja po litru iznose i do 0,23 KM.

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Na osnovu zvaničnog prikaza iz aplikacije, cijene za Dizel D5 (10 ppm) na analiziranim pumpama izgledaju ovako:

Brkić Petrol (Nerkeza Smailagića 14a) drži cijenu od 2,93 KM, uz zabilježen pad od 0,06 KM. Na prodajnom mjestu Bingo Petrol (Džemala Bijedića 179 A) dizel košta 2,94 KM, što je pad za 0,05 KM.

Petrol BH Oil Kompani (Put mladih muslimana br. 24) prodaje dizel po cijeni od 2,98 KM, uz pojeftinjenje od 0,08 KM. Na benzinskoj stanici El Tarik Oil (Halida Kajtaza bb) cijena iznosi 2,99 KM, što predstavlja najveći pad na listi od 0,23 KM.

Kompanije G-Petrol (Kurta Šorka 3A), Seleks (Milana Preloga 1A) i TI Oil (Lukavička cesta 121) imaju ujednačenu cijenu dizela od 2,99 KM. Pri tome je na G-Petrolu zabilježen pad od 0,10 KM, na TI Oilu pad od 0,06 KM, dok je na Seleksu cijena ostala stabilna bez trenutnih promjena.

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Kada je u pitanju benzin Premium 95, situacija na tržištu u istim sarajevskim opštinama donosi još niže vrijednosti.

Brkić Petrol nudi Premium 95 po cijeni od 2,83 KM, uz zabilježen pad od 0,10 KM. Bingo Petrol drži cijenu od 2,84 KM, što je pad za 0,05 KM.

Na pumpi Seleks cijena benzina iznosi 2,85 KM, uz pojeftinjenje od 0,12 KM. El Tarik Oil prodaje Premium 95 za 2,89 KM, gdje je zabilježen pad od 0,18 KM.

Energopetrol (Bulevar Meše Selimovića 77) ima cijenu od 2,95 KM, uz blagi pad od 0,01 KM. Kompanija Finiš Lajn na dvije lokacije (Patriotske lige bb i drugoj navedenoj u aplikaciji) nudi benzin po cijeni od 2,96 KM, prateći pad od 0,07 KM.

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Ovakve promjene na tabelama pokazuju nastavak korekcija cjenovnika prema dole na području Sarajeva.

Ipak, iako se mnogi nadaju da bi cijena goriva mogla da padne na 2,5 KM, to se po svemu sudeći neće desiti brzo jer cijenu u najvećoj mjeri. diktiraju kretanja na svjetskom tržištu.