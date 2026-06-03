Snimak sa mature rasplakao cijelu Srbiju

Autor:ATV
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Šesnaestogodišnji Viktor Miletić, dječak kog čitava Srbija s razlogom naziva herojem, nedavno je doživio trenutak koji će zauvijek pamtiti.
Uprkos teškoj borbi koju vodi za svoje zdravlje i liječenju u Hjustonu u Americi, uspio je da, između hemoterapija, dođe u Beograd i prisustvuje svojoj maturskoj večeri!
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Njegova majka Andrea Miletić podijelila je emotivnu objavu na svom Instagram profilu, opisujući koliko je Viktoru značilo što je ostvario želju da bude dio ovog važnog događaja.
"Ostavljam ovu objavu ovde kao podsjetnik na ljubav, prijateljstvo i dobrotu. Viktor je mjesecima samo razmišljao o tome da li će između hemoterapija uspjeti da dođe na maturu i ne mogu da opišem riječima njegovu sreću što jeste", napisala je ona.
Posebno emotivan trenutak dogodio se tokom izbora za mistera večeri. Kako se vidi na snimku koji je podijelila Andrea, tokom proglašenja mistera izgovoreno je Viktorovo ime, a njegovi drugari su u tom trenutku počeli da skandiraju njegovo ime, grlili ga i bodrili iz sveg glasa.
"Hvala ovoj divnoj djeci što su mu pokazala da je voljen, prihvaćen i da nikada nije sam", poručila je Andrea.
Uz objavu je dodala da je riječ o jednoj od uspomena koje ostaju za cijeli život.
Viktorova životna priča već godinama inspiriše mnoge. Od rođenja se bori sa cerebralnom paralizom, a 2024. godine se suočio i sa teškom bolešću - malignim tumorom u maloj karlici, zbog koje danas prima terapije i leči se u Hjustonu.
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Njegova porodica ranije je govorila o izazovima sa kojima se suočava. U jednom od obraćanja javnosti istaknuto je da su ljekari Viktoru davali svega jedan odsto šansi, ali da njegova majka nije gubila vjeru.
"Rekli su nam da ima jedan posto šansi, ali ja dodajem tome sada dvije nule", poručila je tada, prenosi "Blic".
I dok se njegova borba nastavlja, prizori sa maturske večeri pokazali su koliko podrška prijatelja može da znači.
"I neka neko kaže da današnja djeca nemaju empatiju, manire i kolegijalnost", "Hvala za video! Ima nade za nas", "Duša naša lijepa, koliko je srećan. Plačem svaki put kad gledam… Koliko ljubavi u svima njima, kako se drže zajedno sve ove godine, samo da učimo svi od njih! Mnogo sam ponosna na ovu našu djecu", "Ovo je praznik drugarstva, dobrote i ljubavi. Divno", bili su samo neki od mnogobrojnih komentara.
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