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Evakuacija učenika: Masovno stižu dojave o bombama u beogradskim školama

Autor:

ATV
03.06.2026 10:58

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Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

U Beogradu je u više škola u toku policijska provjera zbog dojava da su postavljene bombe.

Škole su evakuisane i u toku je policijska provjera prostorija, javljaju beogradski mediji.

Anonimne dojave upućene su školama putem elektronske pošte.

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Tagovi :

Dojave o bombi u školama

Beograd

Bomba

Srbija

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