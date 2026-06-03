Evakuacija učenika: Masovno stižu dojave o bombama u beogradskim školama

Foto: MUP Srbije

U Beogradu je u više škola u toku policijska provjera zbog dojava da su postavljene bombe.

Škole su evakuisane i u toku je policijska provjera prostorija, javljaju beogradski mediji. Anonimne dojave upućene su školama putem elektronske pošte.

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