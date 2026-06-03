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Poskupilo pivo na Oktoberfestu

Autor:

ATV
03.06.2026 19:21

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Октоберфест пиво
Foto: Tanjug/AP

Posjetioci Oktoberfesta moraće i ove godine da izdvoje više novca za pivo. Litar košta između 14,80 i 15,90 evra, saopštio je grad Minhen - prag od 16 evra nije probijen.

Cijene su u proseku više za 2,38 odsto nego prošle godine, kada je raspon bio od 14,50 do 15,80 evra.

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Iznos koji se izdvaja za omiljeno piće na Oktoberfestu svake godine je važna tema u Minhenu, a povremeno preraste i u političko pitanje. Pivo se pravi specijalno za taj događaj. Ima više ekstrakta i jače je od uobičajenih svijetlih piva.

Bezalkoholna pića u prosjeku koštaju 11,13 evra za vodu, 12,84 evra za mješavinu kole i soka od pomorandže i 12,47 evra za limunadu. Posjetioci već nekoliko godina mogu besplatno da uzmu pijaću vodu na javnim česmama na prostoru gdje se festival održava.

Grad Minhen ne određuje cijene pića, već samo organizator provjerava da li su cijene ugostitelja razumne i poredi ih sa cijenama u lokalima u gradu. U ovom njemačkom gradu se litar piva trenutno naplaćuje između 7,70 i 13,40 evra.

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Festival počinje 19. septembra svečanim otvaranjem prvog bureta piva, a do 4. oktobra očekuje se oko šest miliona posjetilaca.

(Kamatica)

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Tagovi :

Minhen

Njemačka

Pivo

Oktoberfest

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