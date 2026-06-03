U napadu ukrajinskog drona na putnički autobus koji je saobraćao na liniji Podoljsk – Simferopolj, poginulo je osam osoba, dok je još 11 povrijeđeno.

Napad se dogodio rano ujutru u mjestu Enakijevo u Donjeckoj Narodnoj Republici. Prema rečima šefa regiona Denisa Pušilina, u autobusu je bilo 53 osoba, a vozilo je svratilo u Enakijevo kako bi primilo još šest putnika.

Član komiteta Državne dume za odbranu Andrej Kolesnik poručio je da se ovakvi napadi na civile neće tolerisati i oštro izjavio: "Ovo ne praštamo", dodajući da će svi prikupljeni podaci biti predati istražnim organima, a krivci kažnjeni.

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Glavna ljekarka gradske bolnice u Gorlovki, Nelja Jakunenko, potvrdila je da su se u napadnutom autobusu nalazili stanovnici različitih ruskih regiona, ali i državljani Poljske, koji su navodno putovali prema Mariupolju.

Pomoćnik ministra zdravlja Rusije Aleksej Kuznjecov saopštio je da je deset povrijeđenih osoba, uključujući i jedno dijete, hospitalizovano u stanju srednje težine sa dijagnostikovanim barotraumama.

Enakievo proщupali avtobus Moskva simferopolь pic.twitter.com/zQLEbpo9Ku — Gensek NATO (@GensekNato15656) June 3, 2026

Istražni komitet Rusije pokrenuo je krivični postupak pod optužbom za teroristički akt. Zvanična predstavnica tog tijela Svetlana Petrenko navela je da su u napadu oštećene i okolne stambene zgrade, a na mjestu nesreće pronađeni su fragmenti jurišnog drona avionskog tipa sa natpisima na stranom jeziku, koji su poslati na vještačenje.

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Zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova najoštrije je osudila ovaj događaj, nazvavši ga brutalnim terorističkim aktom i pozvala međunarodnu zajednicu i odgovorne vlade da javno osude politiku Kijeva.