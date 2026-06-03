Dodik: Srpska nastavlja saradnju na najvišem nivou sa Ruskom Federacijom

Republika Srpska nastavlja saradnju na najvišem nivou sa Ruskom Federacijom, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik nakon što je delegacija Republike Srpske doputovala u Sankt Peterburg gdje će prisustvovati Međunarodnom ekonomskom forumu.

"Tradicionalni forum, pod pokroviteljstvom predsjednika Rusije Vladimira Putina pokazuje sposobnost u privredi", dodao je Dodik za RTRS.

Istakao je da će forumu prisustvovati značajne delegacije, ali i međunarodni prijatelji.

"Dolaze značajne delegacije iz zapadnih zemlja, kao i kompanije iz Evrope. Ovo je prilika da se ponovo sretnemo sa našim važnim partnerima. Raduje me što ćemo se sresti s nekim s kim smo imali do sada saradnju u ovim delikatnim uslovima", dodao je Dodik.

Istakao je da će delegacija Srpske u naredna dva dana imati priliku da se susretne sa veoma važnim ljudima i partnerima.

Podsjećamo, delegacija Republike Srpske doputovala je danas u Sankt Peterburg gdje će prisustvovati Međunarodnom ekonomskom forumu, a na aerodromu ih je dočekao predsjednik Komiteta za spoljne poslove, član Vlade Sankt Peterburga Jevgenij Grigorijev.