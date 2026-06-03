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Dodik: Srpska nastavlja saradnju na najvišem nivou sa Ruskom Federacijom

Autor:

ATV
03.06.2026 17:36

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Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Foto: ATV

Republika Srpska nastavlja saradnju na najvišem nivou sa Ruskom Federacijom, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik nakon što je delegacija Republike Srpske doputovala u Sankt Peterburg gdje će prisustvovati Međunarodnom ekonomskom forumu.

"Tradicionalni forum, pod pokroviteljstvom predsjednika Rusije Vladimira Putina pokazuje sposobnost u privredi", dodao je Dodik za RTRS.

Istakao je da će forumu prisustvovati značajne delegacije, ali i međunarodni prijatelji.

"Dolaze značajne delegacije iz zapadnih zemlja, kao i kompanije iz Evrope. Ovo je prilika da se ponovo sretnemo sa našim važnim partnerima. Raduje me što ćemo se sresti s nekim s kim smo imali do sada saradnju u ovim delikatnim uslovima", dodao je Dodik.

Istakao je da će delegacija Srpske u naredna dva dana imati priliku da se susretne sa veoma važnim ljudima i partnerima.

Podsjećamo, delegacija Republike Srpske doputovala je danas u Sankt Peterburg gdje će prisustvovati Međunarodnom ekonomskom forumu, a na aerodromu ih je dočekao predsjednik Komiteta za spoljne poslove, član Vlade Sankt Peterburga Jevgenij Grigorijev.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Rusija

Republika Srpska

Sankt Peterburg

Forum

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