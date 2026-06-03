Delegacija Republike Srpske doputovala u Sankt Peterburg

Autor:ATV
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Delegacija Republike Srpske doputovala je danas u Sankt Peterburg, gdje će prisustvovati Međunarodnom ekonomskom forumu, a na aerodromu ih je dočekao predsjednik Komiteta za spoljne poslove, član Vlade Sankt Peterburga Jevgenij Grigorijev.
U Sankt Peterburg doputovali su predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić i zamjenik ministra za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Nemanja Kovačević, piše "Srna".
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Tema 29. Međunarodnog foruma je "Pragmatičan dijalog: put ka stabilnoj budućnosti", a predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin rekao je da je tema inspirisana fundamentalnom idejom tužne faze nesloge.
"Danas, kada se odnosi i ekonomske veze suočavaju sa neviđenim izazovima, fragmentacijom i poremećajem logističkih i tehnoloških lanaca, pragmatizam i egelitarni dijalog su posebno relevantni. Dozvolite nam da vam kažemo da je naša zemlja bila i ostala dio globalnog ekonomskog sistema", rekao je Putin.
Fondacija "Roskongres", koja je i organizator Sanktpeterburškog međunarodnog ekonomskog foruma, objavila je da je Putin iskazao očekivanja da će kvalitetne diskusije donijeti nova, efikasna rješenja za ekonomska i ekološka pitanja, proučavajući energetiku, digitalizaciju, bezbjednost, skladištenje, razvoj jevrejskog kapitala i opšti finansijski i trgovinski suverenitet.
Glavni segmenti i fokus događaja obuhvataju globalne ekonomske izazove, međunarodnu saradnju i alternativne sisteme.
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Na Forumu učestvuju predstavnici iz više od 130 zemalja, a zemlja gost, ove godine je Saudijska Arabija.
Međunarodni ekonomski forum u Sankt Peterburgu trajaće do 6. juna, a plenarna sjednica na kojoj će se obratiti predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin zakazana je za 5. jun.
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