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Delegacija Republike Srpske doputovala u Sankt Peterburg

Autor:

ATV
03.06.2026 17:12

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Санкт Петербург Економски форум 2026. година
Foto: YouTube/printscreen

Delegacija Republike Srpske doputovala je danas u Sankt Peterburg, gdje će prisustvovati Međunarodnom ekonomskom forumu, a na aerodromu ih je dočekao predsjednik Komiteta za spoljne poslove, član Vlade Sankt Peterburga Jevgenij Grigorijev.

U Sankt Peterburg doputovali su predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić i zamjenik ministra za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Nemanja Kovačević, piše "Srna".

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Tema 29. Međunarodnog foruma je "Pragmatičan dijalog: put ka stabilnoj budućnosti", a predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin rekao je da je tema inspirisana fundamentalnom idejom tužne faze nesloge.

"Danas, kada se odnosi i ekonomske veze suočavaju sa neviđenim izazovima, fragmentacijom i poremećajem logističkih i tehnoloških lanaca, pragmatizam i egelitarni dijalog su posebno relevantni. Dozvolite nam da vam kažemo da je naša zemlja bila i ostala dio globalnog ekonomskog sistema", rekao je Putin.

Fondacija "Roskongres", koja je i organizator Sanktpeterburškog međunarodnog ekonomskog foruma, objavila je da je Putin iskazao očekivanja da će kvalitetne diskusije donijeti nova, efikasna rješenja za ekonomska i ekološka pitanja, proučavajući energetiku, digitalizaciju, bezbjednost, skladištenje, razvoj jevrejskog kapitala i opšti finansijski i trgovinski suverenitet.

Glavni segmenti i fokus događaja obuhvataju globalne ekonomske izazove, međunarodnu saradnju i alternativne sisteme.

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Na Forumu učestvuju predstavnici iz više od 130 zemalja, a zemlja gost, ove godine je Saudijska Arabija.

Međunarodni ekonomski forum u Sankt Peterburgu trajaće do 6. juna, a plenarna sjednica na kojoj će se obratiti predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin zakazana je za 5. jun.

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Sankt Peterburg

Ekonomski forum Rusija

Milorad Dodik

Radenko Bubić

Republika Srpska

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