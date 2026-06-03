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'ParlATVment': O pozorištu

Izvor:

ATV

03.06.2026 18:00
pr id parla
Foto: atv

'ParlATVment' ovog četvrtka vodi vas na Teatar fest 'Petar Kočić'.

Pričamo o predstavama, pratećem programu, i specijalnom programu festivala 'Narodno sa narodom'.

Daćemo odgovor i na pitanje da li je pozorište ogledalo stvarnosti.

Emisiju uređuje Predrag Ćurković.

‘ParlATVment' četvrtak u 20 časova i 10 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Parlatvment

Predrag Ćurković

ATV

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