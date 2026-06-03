'ParlATVment': O pozorištu

Izvor:
ATV
'ParlATVment' ovog četvrtka vodi vas na Teatar fest 'Petar Kočić'.
Pričamo o predstavama, pratećem programu, i specijalnom programu festivala 'Narodno sa narodom'.
Daćemo odgovor i na pitanje da li je pozorište ogledalo stvarnosti.
Emisiju uređuje Predrag Ćurković.
‘ParlATVment' četvrtak u 20 časova i 10 minuta.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Trenutno na programu