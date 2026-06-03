'ParlATVment': O pozorištu

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'ParlATVment' ovog četvrtka vodi vas na Teatar fest 'Petar Kočić'.

Pričamo o predstavama, pratećem programu, i specijalnom programu festivala 'Narodno sa narodom'. Daćemo odgovor i na pitanje da li je pozorište ogledalo stvarnosti. Emisiju uređuje Predrag Ćurković. ‘ParlATVment' četvrtak u 20 časova i 10 minuta.

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