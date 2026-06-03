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Bitno: Sportsko novinarstvo: Juče, danas i sutra

Izvor:

ATV

03.06.2026 10:30
Битно: Спортско новинарство: Јуче, данас и сутра
Foto: atv

Bitno večeras u 21 čas i 9 minuta o sportskom novinarstvu juče, danas i sutra.

Za 'Bitno' govore novinari: Aleksandra Ilić, Nemanja Babić, Darko Pašagić, Filip Makrić i Aleksandar Jokšić.

Format ’Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Andrej Knežević.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

ATV

Bitno

Andrej Knežević

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