Bitno: Sportsko novinarstvo: Juče, danas i sutra

Izvor:
ATV
Bitno večeras u 21 čas i 9 minuta o sportskom novinarstvu juče, danas i sutra.
Za 'Bitno' govore novinari: Aleksandra Ilić, Nemanja Babić, Darko Pašagić, Filip Makrić i Aleksandar Jokšić.
Format ’Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.
Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Andrej Knežević.
'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
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