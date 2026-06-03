Bitno: Sportsko novinarstvo: Juče, danas i sutra

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Bitno večeras u 21 čas i 9 minuta o sportskom novinarstvu juče, danas i sutra.

Za 'Bitno' govore novinari: Aleksandra Ilić, Nemanja Babić, Darko Pašagić, Filip Makrić i Aleksandar Jokšić. Format ’Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana. Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Andrej Knežević. 'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

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