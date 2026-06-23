Senat glasao za zaustavljanje vojne akcije protiv Irana

Autor:ATV redakcija
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Senat SAD, u kojem republikanci imaju većinu, podržao je sa 50 glasova "za" i 48 "protiv" rezoluciju o zaustavljanju američke vojne akcije protiv Irana.
Predstavnički dom usvojio je ovu mjeru početkom mjeseca.
U ovom trenuktu nije poznato kako će ishod glasanja u Senatu uticati na rat dok administracija predsjednika Donalda Trampa pregovara o mirovnom sporazumu sa Islamskom Republikom.
Rezolucija nalaže Trampu da ukloni američke oružane snage iz sukoba sa Iranom.
Prema Zakonu o ratnim ovlaštenjima iz 1973. godine, ova mjera se ne šalje u Bijelu kuću na predsjednikovo potpisivanje. Trampova administracija insistira da zakon stoga nije ustavan niti obavezujući.
Pravni stručnjaci kažu da je to i dalje sporno sa pravne strane i da će ovo pitanje vjerovatno biti riješeno na sudovima, prenosi Srna.
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