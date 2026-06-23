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SAD: Zaplijenjeno više od 300 dronova tokom Mundijala

Autor:

ATV redakcija
23.06.2026 22:06

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Дрон
Foto: Tanjug/AP Photo/Evgeniy Maloletka (STF)

Vlasti SAD-a zaplijenile su više od 300 neovlaštenih dronova na lokacijama Svjetskog prvenstva od početka turnira.

Na dane utakmica, sve operacije aviona, uključujući dronove, zabranjene su u radijusu od pet kilometara od stadiona i do 3.000 stopa iznad. Slična ograničenja obuhvataju i zone za navijače.

Ograničenja su uvedena kao sigurnosne mjere kako bi se spriječilo da dronovi predstavljaju prijetnju ljudima.

Ali ona su takođe dio širih poteza za zaštitu od potencijalnog terorizma - prošle godine, predsjednik Donald Tramp potpisao je izvršnu naredbu o jačanju američke odbrane od napada dronovima.

Timovi FBI-a su stacionirani oko stadiona Svjetskog prvenstva kako bi otkrili i onesposobili neovlaštene dronove.

Oni koji prekrše zone zabrane leta tokom Svjetskog prvenstva mogu se suočiti s kaznama do 100.000 dolara, zapljenom imovine i krivičnim prijavama, javlja BBC.

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Dronovi

zapljena

Amerika

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