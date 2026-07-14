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Psa odnijela bujica, djevojka uskočila da ga spasi

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 13:11

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Кина поплаве
Foto: Društevna mreža X/Sputnik Srbija

Jedna Kineskinja odbila je da napusti svog psa nakon što ga je bujica više puta odnijela tokom poplava izazvanih tajfunom Majsak u autonomnoj oblasti Guangsi.

Poslije nekoliko dramatičnih minuta, prolaznici su doneli dugačak bambusov štap, zahvaljujući kojem su i žena i pas bezbjedno izvučeni.

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Tagovi :

Kina

Poplave

pas

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