Psa odnijela bujica, djevojka uskočila da ga spasi

Autor:ATV redakcija
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Jedna Kineskinja odbila je da napusti svog psa nakon što ga je bujica više puta odnijela tokom poplava izazvanih tajfunom Majsak u autonomnoj oblasti Guangsi.
Poslije nekoliko dramatičnih minuta, prolaznici su doneli dugačak bambusov štap, zahvaljujući kojem su i žena i pas bezbjedno izvučeni.
🌊🐕 Nije htela da ostavi svog psa: Borba za život i spasavanje nakon tajfuna u Kini— Sputnik Srbija (@rs_sputnik) July 13, 2026
Jedna Kineskinja odbila je da napusti svog border koli psa nakon što ga je bujica više puta odnela tokom poplava izazvanih tajfunom Majsak u autonomnoj oblasti Guangsi.
🦮 Posle nekoliko… pic.twitter.com/ROubC6UBQo
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