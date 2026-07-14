Psa odnijela bujica, djevojka uskočila da ga spasi

🌊🐕 Nije htela da ostavi svog psa: Borba za život i spasavanje nakon tajfuna u Kini



Jedna Kineskinja odbila je da napusti svog border koli psa nakon što ga je bujica više puta odnela tokom poplava izazvanih tajfunom Majsak u autonomnoj oblasti Guangsi.



🦮 Posle nekoliko… pic.twitter.com/ROubC6UBQo