Jutjubov algoritam nastavlja da prikazuje štetan sadržaj tinejdžerima

Jutjub i dalje preporučuje tinejdžerima video snimke o poremećajima u ishrani, godinu dana nakon što su uvedena nova pravila za borbu protiv štetnog sadržaja na mreži, otkrila je nova studija.

Centar za borbu protiv digitalne mržnje (CCDH) kreirao je simulirani nalog za trinaestogodišnju djevojčicu koja je prvi put gledala sadržaj o rizičnim dijetama i slici tela.

Utvrđeno je da jedan od deset video snimaka koje je preporučio Jutjubov algoritam za predloge sadrži materijal koji promoviše gubitak težine, ekstremno ograničenje kalorija ili drugi štetan sadržaj, iako se situacija poboljšala u posljednje dvije godine, piše Bi-Bi-Si .

Štetan sadržaj

Gugl, vlasnik Jutjuba, saopštio je da je „nepokolebljivo“ posvećen zaustavljanju širenja štetnog sadržaja i da su video snimci istaknuti u izvještaju uklonjeni. Nalazi dolaze nakon što je regulator telekomunikacija Ofkom saopštio da Jutjub i TikTok i dalje ne čine dovoljno da zaštite mlade ljude i pozvao na jače mjere zaštite.

U julu 2025. godine, stupio je na snagu ključni dio vladinog Zakona o bezbjednosti na internetu, što znači da platforme poput Jutjuba sada imaju zakonsku obavezu da štite mlađe od 18 godina od opasnog sadržaja, uključujući video zapise koji podstiču ili promovišu samoubistvo, samopovređivanje i poremećaje u ishrani.

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Sajtovi takođe moraju da razmotre kako njihovi algoritmi - kompjuterski kod koji preporučuje novi sadržaj korisnicima - mogu biti štetni za mlade ljude i da ublaže sve rizike. Ako to ne učine, kompanije bi mogle biti kažnjene sa do 10% svojih globalnih prihoda, što u slučaju kompanije Gugl može biti milijarde funti.

„Stalno sam bila na telefonu“

Džazmin Kaur (22) iz ​​Lestera je dijagnostikovana anoreksija sa 13 godina i narednih šest godina je provela liječena u okviru javnog zdravstvenog sistema Velike Britanije. „Sve je počelo sasvim nevino“, rekla je. „Želela sam da budem zdravija i u boljoj formi, pa sam počela da pretražujem internet i društvene mreže, shvatajući sve vrlo doslovno, bez razumijevanja činjenica.“

Poremećaji u ishrani imaju složene uzroke i sam onlajn sadržaj nikada ne može objasniti zašto neko razvija ovo stanje. Jazmin je rekla da, iako je dio materijala na Jutjubu i drugim sajtovima bio koristan, „većinu vremena je samo pogoršavao stvari“.

„Svaki put kada bih izlazila iz bolnice, imala bih mobilni telefon sa sobom i bila bih stalno na njemu“, dodala je. „Na kraju mi je servirano toliko ekstremnog sadržaja da sam, zbog sopstvene ranjivosti, počela da ga usvajam“, rekla je.

Na fakultetu, Jazmin je odlučila da potpuno obriše svoje profile na društvenim mrežama. Danas završava master studije pedijatrijske nege i vikendom radi na odjeljenju za mentalno zdravlje odraslih.

„Čak je i jedan video previše“

Da bi uporedila preporuke za video zapise na Jutjubu prije i poslije stupanja zakona na snagu, CCDH, neprofitna organizacija koja istražuje štetu na mreži, kreirala je profil koji imitira trinaestogodišnju djevojčicu iz Ujedinjenog Kraljevstva.

Pregledali su 10 potencijalno štetnih video snimaka usmjerenih na djecu i sliku tijela, simulirajući ponašanje novog korisnika koji pokazuje interesovanje za takav sadržaj. Zatim su analizirali sljedećih 100 video snimaka koje je predložio Jutjubov algoritam.

U 2026. godini, jedan od deset ovih predloga klasifikovan je kao štetan sadržaj o poremećajima u ishrani, što je poboljšanje u odnosu na jedan od četiri takva videa identifikovana kada je CCDH sproveo isti eksperiment 2024. godine. Istraživanje je ponovljeno sa profilima tinejdžera u SAD i EU, sa veoma sličnim rezultatima.

Algoritamski podsticaj

Aleksandra Džonson, viši menadžer za istraživanje u CCDH, rekla je da izvještaj nudi „izvesnu nadu“ jer pokazuje da regulacija ima uticaja. „Ali jedan video je previše. Ne želimo da ovakav sadržaj uopšte dopre do korisnika, posebno do ranjivih korisnika, za koje čak i mali algoritamski podsticaj može biti dovoljan da ih dovede u veoma opasnu situaciju“, rekla je ona.

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Sadržaj koji je Jutjub nastavio da preporučuje uključivao je profil koji je idealizovao ekstremnu mršavost, video koji promoviše dijetu sa dnevnim unosom od samo 170 kalorija, daleko ispod zdravog nivoa za tinejdžere, i video koji tvrdi da pomaže korisnicima da podsvesno smršaju, a koji je vodio do dokumenta koji obećava „najmršavije koščato tijelo ikada“.

Studija je takođe ispitivala okvire za informacije o kriznim situacijama - plavi okvir koji se pojavljuje na Jutjubu ispod video snimaka sa osjetljivim temama i usmerava korisnike ka pouzdanim službama za podršku.

Kršenje smjernica

Tokom 2026. godine, nijedan od štetnih video snimaka o poremećajima u ishrani koje je preporučio Jutjubov algoritam nije pokrenuo takav okvir, iako su se upozorenja pojavljivala na drugim video snimcima o dijetama i slici tijela koje CCDH nije klasifikovao kao potencijalno opasne.

Gugl je saopštio da zabranjuje sadržaj na Jutjubu koji promoviše ili upućuje o poremećajima u ishrani, „istovremeno omogućavajući ljudima da dele priče o oporavku“.

Uklonili su video snimke predstavljene u izvještaju CCDH-a zbog kršenja njihovih smjernica zajednice. „Blagostanje naših gledalaca nam je glavni prioritet i sarađujemo sa stručnjacima kako bismo usavršili naš pristup mentalnom zdravlju“, rekla je portparolka Jutjuba.

Platforma je takođe pokrenula posebno kurirane video zapise stručnjaka koji se pojavljuju kada tinejdžerski nalog pretražuje teme poput depresije ili poremećaja u ishrani. CCDH se u svom istraživanju fokusirao na YouTube zbog popularnosti platforme među djecom i mladima, a podaci Ofcom-a pokazuju da ga koristi 88% djece uzrasta od 3 do 17 godina.

Savjeti i podrška

Stručnjaci opisuju vezu između društvenih medija i poremećaja u ishrani kao složenu. Onlajn zajednice za podršku i pozitivan sadržaj mogu pomoći u smanjenju osećaja izolacije, posebno u vreme kada se mnogi bore da pristupe liječenju u okviru javnog zdravstva, rekla je Vanesa Longli, izvršni direktor dobrovoljne organizacije za poremećaje u ishrani „Bit“.

Međutim, dodala je da oko 90% ljudi sa kojima organizacija razgovara navodi da su naišli na štetan sadržaj na internetu.

Bit savjetuje korisnicima da isključe obaveštenja, koriste aplikacije koje ograničavaju vrijeme provedeno na mreži ili da izaberu opciju „ne zanima me“ za sadržaj koji ne žele da vide. Nalozi koji dijele štetan materijal takođe mogu biti blokirani, isključeni i, ako je potrebno, prijavljeni.

Ali Longli tvrdi da je odgovornost na kraju na kompanijama društvenih medija da obezbjede bezbjednost svojih platformi. U junu je vlada objavila planove da spreči osobe mlađe od 16 godina da pristupaju glavnim platformama, uključujući Jutjub, TikTok, Instagram, Snepčet, Fejsbuk i X, a očekuje se da će mjere stupiti na snagu 2027. godine u proljeće.

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