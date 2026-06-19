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"Zajedno smo vukli kokain!" Poznati jutjuber javno optužio Baku Praseta za korišćenje narkotika

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ATV redakcija
19.06.2026 11:44

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Српски јутјубер
Foto: Youtube/ Laxy

Rat poznatih srpskih jutjubera ne jenjava, a sada je dobio potpuno novu dimenziju. Influenser Luka Bojović, u javnosti poznatiji kao Luks, iznio je teške tvrdnje na račun svog bivšeg prijatelja i jednog od najpopularnijih jutjubera u regionu, Bogdana Ilića – Bake Praseta.

Tokom jednog lajv prenosa na internetu, Luka Bojović Luks je frapirao svoje pratioce tvrdeći da su on i Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, navodno zajedno konzumirali nedozvoljene supstance.

"Nešto, možeš da povučeš liniju... Zna Baka, vukli ja i on zajedno, zna Baka, zajedno smo vukli kokain više puta. Zato smo se i posvađali, oteo mi je liniju. Sram te bilo, brate!", iznio je šok optužbe Luks na račun Bake Praseta u svom lajvu.

Podignuta optužnica za paljenje automobila Bake Praseta

Podsjetimo, Baki Prasetu je nedavno zapaljen automobil od 500.000 evra. Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Zorana R. (22) zbog postojanja opravdane sumnje da je u namjeri da sebi i drugima pribavi protivpravnu imovinsku korist, pretnjama pokušao da iznudi novac, najmanje 40.000 evra mjesečno od Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase, čiji je automobil namjerno zapalio 16. februara 2026. godine.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju okrivljenom se na teret stavlja krivično djelo Iznuda u pokušaju u sticaju sa krivičnim djelo Izazivanje opšte opasnosti.

бака Прасе

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Postoji opravdana sumnja da je Zoran R. u namjeri da iznudi od oštećenog najmanje 40.000 evra na mjesečnom nivou, radi pružanja usluge zaštite od „vračarskog klana“ na koji se pozivao, pretio oštećenom mogućim posljedicama, koristeći takođe detalje iz privatnog života oštećenog, koji su javno objavljeni zbog prirode njegovog posla.

To je radio po nalogu A.A. (protiv kojeg se vodi drugi postupak) koji se raspitivao i pozivao na oštećenog u restoranu „Babaroga“.

Oštećeni Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, je javno odbio usluge navodne zaštite jer nije želio nikakva posla sa njima.

Usljed toga je Zoran R. 16. februara oko 3:24 časova na parkingu zgrade u kojoj živi Baka Prase namjerno izazvao požar na njegovom vozilu, polivši ga i zapaljivom tečnošću i zapalivši, na koji način je želio da pokaže ozbiljnost prijetnje i svoju namjeru za iznuđivanjem novca, stoji u saopštenju.

(blic)

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