Milica Todorović raznježila javnost riječima o sinu: ''Kad mi se nasmije, mogu da crknem''

Pjevačica Milica Todorović nedavno se porodila i na svijet je donijela sina Bogdana, a sada je progovorila o majčinstvu i svom nasljedniku, ne krijući snažne emocije koje su je preplavile.

Naime, u emisiji “Nikad nije kasno”, Žika Jakšić upitao je Milicu Todorović kako se snašla u novoj životnoj ulozi i da li joj nasljednik nedostaje kada zbog poslovnih obaveza mora da se odvoji od njega na nekoliko sati, prenosi Blic.

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– Da, već mi nedostaje – priznala je Milica, a zatim se osvrnula na to kako balansira između majčinstva i svakodnevnih obaveza:

– Super sam se snašla ali imam i sreću da imam pomoć pa mi je sve lakše – dodala je pjevačica.

Porodila se prije četiri mjeseca

Iako je od porođaja prošlo četiri meseca, Milica je iskreno priznala da joj je činjenica da je postala majka još uvijek pomalo nestvarna. Njeno emotivno priznanje nasmijalo je i raznježilo sve u studiju.

– Malo je čudno to, ne znam da objasnim. Mislim da još uvijek nisam svjesna da sam postala mama. Ali svakako, kad me pogleda i kad mi se nasmije, mogu da crknem – našalila se Milica, opisujući neizmjernu ljubav koju osjeća prema svom sinu.

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Oženjenom dečku napravila žurku

Inače, Milica Todorović je nedavno svom izabraniku priredila nezaboravnu proslavu povodom rođendana. Daleko od gradske vreve i radoznalih pogleda, par je uživao u potpunoj privatnosti na obodima planine Kosmaj.

– Milica je željela da ovaj rođendan njenog partnera bude potpuno posvećen njima i vremenu koje provode zajedno, pa su telefone i društvene mreže gotovo potpuno sklonili sa strane. Dan su provodili šetajući kroz prirodu, ispijajući kafu na terasi s pogledom na šumu i uživajući u tišini koju rijetko imaju priliku da osjete zbog brzog načina života i brojnih poslovnih obaveza. Bilo je i nekoliko bliskih prijatelja. Sve je izgledalo kao scena iz romantičnog filma. Milica je vodila računa o svakom detalju i moglo se vidjeti koliko joj je stalo da njen partner bude srećan. Mogu da vam kažem da je atmosfera bila veoma emotivna i iskrena. Sve nedaće i problemi su iza njih. Iako je publika i ljudi znaju kao energičnu i duhovitu, Milica je zapravo veoma nježna i romantična kad su emocije u pitanju, pa ne čudi što je svom dečku organizovala iznenađenje o kojem se već priča – rekao je izvor za domaće medije.