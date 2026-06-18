Estradni ministar Konaković traži zabranu koncerta Jelene Karleuše

Ne govorite mu da ovo nije posao ministra inostranih poslova. Ne govorite ni da ne treba da se spušta na taj nivo. Ne iz razloga koje je naveo, nego iz razloga što je Konaković Jelena treba. Stranka mu se se raspušta, "trojka" gasi, a na diplomatskom planu zaustavili su ga sopstveni bageri.

Njegova trenutna borba je da zabrani "negatorima genocida" da pjevaju u Sarajevu.

Kada priča o diplomatiji na kojoj je Konaković bio angažovan u posljednje vrijeme nije doživjela uspjeh, NIP-ov ministar je sada odlučio sačuvati ponos, ispraviti kičmu i to preko Jelene Karleuše.

Obračun Elmedina Konakovića i Jelene Karleuše

Estradni obračun Elmedina Konakovića i Jelene Karleuše mediji su ismijavali, ali i zabrinuto kritikovali još kada je ostavljao komentare na njene objave na Instagramu.

Sročili su sve u gotovo jednu rečenicu: U trenutku kada se NiP osipa, "Trojka" tetura pod pritiskom neispunjenih obećanja, a Konaković diplomata razgovara samo sa Denisom Bećirovićem i članovima svog kabineta, ministar je odlučio pronaći "dostojnog" protivnika.

Zamjerili su mu to što je ozbiljnu funkciju zbog svog neznanja gurnuo u estradno blato u kojem štetuje samo BiH. Tamo neka pjevačica na društvenim mrežama svađa se sa ministrom inostranih poslova neke zemlje.

"Uvlačenje srbijanske estrade u fokus javnosti služi kao savršen paravan za činjenicu da je Trojka u defanzivi, a da je NiP od obećane "alternative" postao stranka u rasulu. Karleuša mu je, svjesno ili ne, pružila slamku spasa, priliku da se ponovno predstavi kao zaštitnik bošnjačkih interesa protiv "vanjskih neprijatelja", dok mu se oni unutrašnji problemi gomilaju brže nego što stigne objaviti novi status", napisao je Stav.